Calciomercato Napoli: PSG vuole Fabian Ruiz

Dopo l’eliminazione dalla Champions League, i parigini hanno intenzione di costruire la nuova rosa per l’assalto alla Coppa dalle Grandi Orecchie e tra i vari nomi è concreta la pista Fabian Ruiz.

Fabian Ruiz – Fonte immagine: 90min.com

La delusione causata dall’eliminazione dalla UEFA Champions League ha costretto il Paris Saint Germain a ridefinire i propri obiettivi per il mercato estivo.

La società parigina è pronta, come ogni anno, a spendere cifre importanti pur di arrivare preparata alla prossima edizione della Champions e puntare a quella che sarebbe la prima Coppa dalle Grandi Orecchie conquistata dal club.

Tra i tanti giocatori messi nella lista dei possibili rinforzi per la squadra di Pochettino, c’è anche una conoscenza del calcio italiano, ovvero Fabian Ruiz.

Lo spagnolo del Napoli è stato protagonista di una stagione agrodolce nelle fila dei partenopei. La qualità del centrocampista è indiscutibile e ADL non lo venderebbe a cuor leggero, però non è affatto incedibile e le sue prestazioni altalenanti, dovute anche alla difficoltà di inserirsi in ruoli diversi dal suo, non rendono Fabian un giocatore “intoccabile”.

Già l’Atletico Madrid si era fatto avanti per chiedere informazioni riguardo il centrocampista spagnolo e sembra poter essere la pedina adatta per alimentare (e finanziare) il calciomercato del Napoli.

Il PSG, però, fa sul serio ed è pronto ad avanzare un’offerta di 60 milioni di euro per inserire Fabian Ruiz nel proprio centrocampo, formando una coppia qualitativamente molto interessante con l’italiano Marco Verratti.

La cifra, come detto, potrebbe interessare non poco il Napoli, che, come tutte le società italiane, ha bisogno di monetizzare, ma molto dipenderà dalla volontà di quello che sarà il nuovo allenatore dei partenopei.

Attualmente, infatti, ogni decisione è in stand bye, aspettando il profilo giusto che si insedierà nella panchina degli azzurri e deciderà se usufruire o meno delle prestazioni del centrocampista spagnolo.

