Calciomercato Napoli: preso Thiago Almada

Thiago Almada nuovo obbiettivo del Napoli. Gli azzurri starebbero già mettendo le mani sul talento dell’Atalanta United, campione del mondo.

Per dimenticare l’eliminazione amare in Champions League contro il Milan, il Napoli cerca di ripartire in campionato. Nel mirino non solo lo scudetto, per cui mancano ancora diversi punti, ma anche futuri obbiettivi per il calciomercato. Gli azzurri, nonostante la finestra di mercato sia ancora lontana, stanno già sondando il terreno per cercare qualche altro colpo alla Kvaratskhelia.

Il nuovo nome verrebbe dalla lontana America. Cristiano Giuntoli, infatti, starebbe seguendo Thiago Almada dell’Atlanta United. Argentino di Fuerte Apache, stesso paese di origine di Carlos Tevez, sarebbe il nome per il prossimo calciomercato azzurro. Il classe 2001, tra l’altro, è stato tra i convocati nell’Argentina campione del mondo negli scorsi mondiali del Qatar.

Tuttavia, non è stato molto importante e considerato dal tecnico Lionel Scaloni, che lo ha fatto giocare solo qualche minuto nel match contro la Polonia vinto per 2-0. Thiago Almada è un trequartista che sarebbe utile adattato nel 4-3-3 di Luciano Spalletti. Cresciuto calcisticamente nel Vélez Sarsfield, è stato notato dall’Atlanta per poi approdare in MLS.

L’acquisto del giocatore non è stato molto economico, considerando che il club ha dovuto sborsare la cifra di 16 milioni di dollari, equivalenti a 14 milioni e mezzo circa di euro. Una quantità di denaro spropositata per il campionato americano che non è tra i più blasonati. In America è visto come uno dei futuri fenomeni della nuova generazione, nonché il primo calciatore campione del mondo a giocare in MLS.

Tutte queste caratteristiche, dunque, sono bastate al Napoli di Aurelio De Laurentiis per volerlo con sé. L’acquisto sembrerebbe essere già fatto, come anche testimoniato da diverse fonti giornalistiche in patria, ed il suo approdo in Europa è ormai assicurato. Il Napoli, però, a quanto pare non era l’unico a sondare la pista del giocatore.

Su di lui c’erano altri top club tra cui il Manchester City e l’Inter che gli azzurri avrebbero bruciato. Thiago Almada, quindi, sarà il nuovo pezzo nello scacchiere azzurro, in un club dove c’è stata una lunga tradizione di calciatori argentini che hanno sempre lasciato la loro impronta.