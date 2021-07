Calciomercato Napoli: preso Kaio Jorge?

Dal Brasile sono sicuri: l’attaccante del Santos avrebbe firmato un pre-contratto con i partenopei a partire dal prossimo anno.

Il Napoli di Luciano Spalletti potrà presentare già il suo primo colpo?

Secondo la stampa brasiliana, infatti, i partenopei non sono mai stati così vicini all’acquisto di Kaio Jorge, 19enne attaccante del Santos in scadenza di contratto.

Il Napoli avrebbe offerto un pre contratto all’entourage del ragazzo che si sarebbe convinto ad accettare la sfida ai piedi del Vesuvio nel momento in cui, a Dicembre, il suo contratto con il Santos scadrà.

Il suo addio alla società bianconera è, ormai, scontato visto che il ragazzo ha già fatto sapere che vorrebbe continuare la propria carriera in Europa, dato anche l’alto tasso di richieste ricevute.

Solo in Italia, il ragazzo ha ottenuto l’interesse dei maggiori club della nostra Serie A come Milan, Juventus, Inter e, ovviamente, il Napoli.

Considerato uno dei giovani di maggior prospettiva in patria, Kaio Jorge è dotato di grande tecnica e ottima velocità e ha le carte in regola per potersi costruire una carriera importante nei maggiori campi europei, magari proprio indossando la maglia azzurra del Napoli.

La società di ADL avrebbe, dunque, in pugno il diciannovenne che sarebbe pronto a indossare i colori partenopei da Gennaio.

