Calciomercato Napoli: piacciono Mihaila, Junior Firpo, Dimarco e Gudmundsson

Giuntoli e De Laurentiis iniziano a pensare al Napoli del futuro. Tanti nomi per migliorare gli esterni, ma occhio al ringiovanimento della fase offensiva.

Non è stata, fino ad ora, la stagione che tutti i tifosi partenopei si aspettavano e nonostante una classifica che dà ancora speranze di una qualificazione in Champions League, c’è aria di cambiamenti in casa Napoli.

I troppi errori individuali, la difficoltà di Gattuso di trovare un assetto competitivo e la figuraccia in Europa League contro gli spagnoli del Granada, hanno spinto la dirigenza azzurra a iniziare a muoversi sul mercato.

L’idea è quella di formare un Napoli giovane e competitivo con giocatori che possano trovare motivazioni e voglia di riscatto in maglia azzurra.

Tra tutti i reparti, quelli dove la società ha individuato le carenze maggiori sarebbero le fasce difensive e il reparto d’attacco. I profili tracciati sono molti e, per adesso, sono 4 i nomi che ingolosiscono di più ADL e Giuntoli.

Il primo è Valentin Mihaila, attaccante rumeno del Parma, che nelle ultime giornate si sta mettendo in mostra in maniera più che positiva. Il 21enne di Targoviste è totalmente concentrato sull’obiettivo salvezza dei crociati, ma l’agente ha aperto ad una sua cessione a Napoli.

L’agente del giocatore, Ioan Becali, ha infatti rivelato di essere in ottimi rapporti con ADL e che nel calcio niente è già deciso. Il Parma, di certo, non lo lascerà a cuor leggero, ma tutto dipenderà dalla salvezza della squadra emiliana.

Per quanto riguarda la questione terzini, la situazione è ben diversa. I nomi sondati sono molteplici e il sogno è Federico Dimarco dell’Hellas Verona, con il quale non c’è stato alcun discorso per il ragazzo attualmente.

Molto più abbordabile Junior Firpo del Barcellona che con 10 milioni di euro potrebbe accasarsi a Napoli.

Il 24enne sta passando un periodo tutt’altro che felice al Camp Nou e una piazza ambiziosa come quella di Napoli, potrebbe revitalizzare il talento del giovane terzino.

Attenzione anche al classe 99’ Gabriel Gudmundsson in forze al Groningen.

Il giovane svedese è nel mirino di molti club europei tra cui, appunto, anche il Napoli e un suo trasferimento ai piedi del Vesuvio potrebbe donare alla rosa un terzino di grande qualità e di ottima fattura (5 assist in questa stagione).

La stagione è ancora in corso e il Napoli può ancora stupire, ma intanto la dirigenza pensa al futuro della squadra.

