Calciomercato Napoli: Petagna, Piatek o Lasagna se parte Llorente

Calciomercato Napoli: il club di Aurelio De Laurentis segue Petagna della Spal, Piatek del Milan e Lasagna dell’Udinese, ma prima di operare bisogna prima cedere Llorente.

In attesa di scendere in campo stasera contro la Lazio, nel match valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, il Napoli di Gennaro Gattuso pensa, com’è giusto che sia in questo periodo, anche al mercato.

Archiviati infatti gli innesti di Demme, Lobotka e Rrahmani (che arriverà però solo a giugno), il DS Giuntoli prova ora a regalare al tecnico calabrese un attaccante di spessore ed esperienza che faccia da vice all’intoccabile Milik.

Llorente, voluto fortemente da Ancelotti in estate, non convince infatti più di tanto l’ex allenatore del Milan che avrebbe quindi chiesto alla società un nuovo attaccante. In questo senso, sarebbero tre i nomi finiti sul taccuino degli addetti ai lavori azzurri: Andrea Petagna della Spal, Kevin Lasagna dell’Udinese e Krzysztof Piatek del Milan.

Tutti e tre piacciono molto a Gattuso che ne vorrebbe almeno uno per sostituire il sacrificabile Llorente che, a sua volta, sembra avere molte richieste dall’Inghilterra (nelle settimane scorse si era parlato di un interessamento del Tottenham).Tuttavia, affinché possa essere effettuata un’operazione in entrata è necessariamente obbligatorio cedere lo spagnolo. Fino ad allora infatti la situazione resterà in stand-by.

In più, cosa non meno importante, è il fatto che sia Petagna che Lasagna sono titolari nelle rispettive squadre, quindi sarà difficile convincere Spal e Udinese a privarsene. L’unica via percorribile sembra quindi quella che porta a Piatek del Milan.

L’avvento di Ibrahimovic a Milanello ha infatti mutato notevolmente le gerarchie nell’attacco dei rossoneri e con lo svedese che ha già battezzato il portoghese Leao come suon fedele compagno di reparto, per il polacco ex Genoa pare non esserci alternativa valida se non quella di andare a trovare fortuna altrove.

