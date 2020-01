Probabili formazioni Napoli-Lazio e Diretta Tv 21-01-2020

Probabili formazioni Napoli-Lazio: gli azzurri di Aurelio De Laurentis ospitano al San Paolo i biancocelesti di Claudio Lotito per i quarti di finale di Coppa Italia. Fischio d’inizio alle 20:45.

Neanche il tempo di prendere fiato dopo la fine della 20° giornata di campionato (la prima del girone di ritorno) che si torna subito in campo con i primi due quarti di finale della Coppa Italia 2019-2020.

In programma infatti, tra martedì e mercoledì, ci sono Napoli-Lazio e Juventus-Roma a cui seguiranno, però la settimana prossima, Milan-Torino e Inter-Fiorentina. Si comincia domani con la sfida del San Paolo che vedrà opposte il Napoli di Gennaro Gattuso e la Lazio di Simone Inzaghi.

I partenopei, con un campionato ormai compromesso da tempo, hanno nella Coppa Italia l’unica ancora di salvezza per una stagione tristemente al di sotto delle aspettative. Dall’altro lato ci sono però i biancocelesti del tecnico piacentino che navigano a gonfie vele in campionato e hanno in Ciro Immobile (23 gol in 20 partite di campionato) l’arma in più da usare per far male ad un Napoli ormai ferito e debilitato.

Il pronostico sembra già scritto, ma trattandosi di una gara secca tutto può succedere. Spetterà al campo l’ardua sentenza.

Le ultime sulle formazioni di Napoli e Lazio

Per quanto riguarda le formazioni, Gattuso dovrebbe schierare i suoi con il consueto 4-3-3. Opsina quindi in porta con, a fargli da scudo, Di Lorenzo, Manolas, Hysaj e Mario Rui. Centrocampo a tre con Allan, Fabian Ruiz e Zielinski. In attacco il tridente formato da Insigne, Lozano e Milik.

La Lazio dovrebbe invece presentarsi con il suo classico 3-5-2 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Strakosha in porta. Davanti a lui, Patric, Acerbi e Bastos. A centrocampo spazio a Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto e Lulic. In attacco il duo costituito da Immobile e Caicedo.

Probabili formazioni Napoli-Lazio

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Hysaj, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Milik, Insigne.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile.

Come vedere Napoli-Lazio in Tv e streaming

Napoli-Lazio sarà visibile in chiaro ed in esclusiva su Rai Uno a partire dalle 20:45, mentre via streaming il match sarà visibile sul servizio RaiPlay.it.

Dove ascoltare la radiocronaca di Napoli-Lazio

Sarà possibile ascoltare la radiocronaca di Napoli-Lazio sulle frequenze di Rai Radio Uno.

Probabili formazioni Napoli-Lazio: precedenti e statistiche

I precedenti tra Napoli e Lazio in partite ufficiali sono ben 155, quelli in Coppa Italia sono invece appena 20. Facendo quindi riferimento alla coppa nazionale possiamo dire che il bilancio recita 7 vittorie partenopee, 4 pareggi e 9 vittorie biancocelesti con uno score che a sua volta dice 22 gol fatti dagli azzurri e 27 dai capitolini.

L’ultima volta in cui le due squadre si sono incontrate in Coppa Italia risale alle semifinali della stagione 2014-2015 quando la gara di andata all’Olimpico terminò 1-1, mentre quella di ritorno al San Paolo fece registrare l’exploit degli uomini, al tempo allenati da Stefano Pioli, che vinsero per 0-1 grazie ad una rete di Senad Lulic.

©RIPRODUZIONE RISERVATA