Calciomercato Napoli: Ospina nel mirino dell’Atalanta

Stasera si compirà il destino europeo del Napoli di Gennaro Gattuso che battendo il Verona accederebbe alla fase a gironi della prossima Champions League dopo un anno di assenza. Una qualificazione all’Europa dei grandi che solo pochi mesi sembrava irraggiungibile per i ragazzi del patron De Laurentiis e che ora, invece, è ad appena 3 punti di distanza.

Per il Napoli conquistare l’accesso alla prossima Coppa Campioni non solo significherebbe essere tra le migliori 32 squadre del Vecchio Continente, ma anche e soprattutto incassare quei 15-20 milioni di euro garantiti dalla UEFA in caso di qualificazione che, considerando i tempi attuali, fanno certamente comodo.

15-20 milioni di euro da investire ovviamente sul mercato che, tanto in entrata, quanto in uscita, si preannuncia molto caldo in casa azzurra. Proprio in merito alle possibili partenze, l’ultimo nome che pare essersi aggiunto alla lista di coloro che hanno già le valigie in mano, è quello di David Ospina che, stando a voci di corridoio delle ultime ore, sarebbe finito nel mirino dell’Atalanta.

Con il rischio di perdere Gollini a fine stagione, la Dea starebbe infatti cercando un portiere esperto e affidabile da mettete a disposizione di Gasperini per la prossima annata. A Bergamo, Ospina avrebbe garantito il posto da titolare con la certezza, non indifferente, di giocare anche in Champions League.

Al momento non vi è ovviamente nulla di certo, anche perché la sessione estiva di calciomercato scatterà ufficialmente solo il prossimo 1° luglio, ma viste le richieste non particolarmente pretenziose del Napoli che chiede appena 5 milioni di euro per lasciar partire il colombiano, non è detto che la trattativa tra campani e lombardi non possa andare in porto. Non ci resta che aspettare l’estate per saperne di più.

