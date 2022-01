Calciomercato Napoli: obiettivo Mathías Oliveira per il post Ghoulam

Il Napoli si muove sul fronte terzino. Interesse vivo per Mathías Oliveira del Getafe che potrebbe essere il sostituto di Ghoulam. Gli spagnoli hanno già fissato il prezzo per il giocatore.

Il Napoli continua a muoversi sul mercato. Con l’uscita di Kōstas Manōlas, è arrivato una nuova pedina ad occupare la scacchiera difensiva di Luciano Spalletti, Axel Tuanzebe arrivato in prestito. L’ex Manchester United, tra l’altro, è entrato negli ultimi dieci minuti nel match scorso vinto contro la Sampdoria. Un giocatore molto fisico che vorrà far dimenticare l’assenza del difensore greco al tecnico partenopeo.

Tuttavia, i movimenti degli azzurri, che non hanno investito nella scorsa estate, potrebbero non finirsi qui. Uno sguardo anche al reparto dei terzini. Il posto è stato occupato da Ghoulam che sembra essere ritornato il giocatore di sempre . L’algerino, sempre bloccato dagli infortuni, ha rivisto il campo nelle ultime due giornate di campionato, dopo aver totalizzato solamente quattordici minuti finora. Però, il Napoli, vorrà tutelarsi per cercare un suo sostituto.

Mathías Oliveira, il Getafe chiede 15-20 milioni

Il nome nel taccuino di Cristiano Giuntoli è Mathías Oliveira, laterale del Getafe. L’uruguaiano è ritornato nella squadra di Madrid dopo un prestito all’Albacete, in Segunda División. Il terzino è un classe 97 che è uno dei punti inamovibili per la squadra spagnola. Ha già totalizzato 54 presenze dal 2019. Un giocatore così importante che il Getafe ha deciso di tenerselo stretto ed in fatti il suo contratto scade nel 2025.

Il Napoli, però, sembrerebbe davvero intenzionato al giocatore. Resta però da capire con quale formula il laterale potrebbe approdare all’ombra del Vesuvio. Sicuramente, data anche la sua giovane età, il Getafe non lo lascerà partire per un cifra inferiore ai 15 o ai 20 milioni. Il Napoli, dunque, potrebbe spingere anche per il prestito ma resta da convincere gli Azzurri, che vorranno inserire anche l’obbligo di riscatto.

Il Getafe, tra l’altro, continua ad avere mani in pasta in Italia. Gli spagnoli sono sulle tracce di due giocatori della Roma, Villar e Mayoral, che potrebbero ritornare nella penisola iberica. Dunque, continua a mantenersi aperta la porta della squadra di Ángel Torres Sánchez verso la Serie A.

