Calciomercato Napoli: obiettivo Deulofeu

Colpo a sorpresa del Napoli, il DS Giuntoli infatti ha praticamente chiuso con il Watford per l’esterno ex Milan Gerard Deulofeu.

Lo spagnolo 26enne, molto gradito da Gattuso, arriverà a Napoli con la formula del prestito secco con obbligo di riscatto in favore del club azzurro.

Esterno offensivo destro, rapido e con il vizio del gol, ecco le caratteristiche di Deulofeu che in Italia abbiamo già imparato a conoscere grazie alla sua esperienza positiva nel Milan, quando con le sue giocate il calciatore spagnolo risultò essere nel 2017 il miglior giocatore di un Milan in caduta libera.

Il 26enne gradirebbe molto la piazza azzurra sia perchè non è disposto a scendere nella B Ingelse con il suo Watford e soprattutto perchè in Italia ritroverebbe come allenatore quel Gattuso che ha sempre avuto parole dolci per l’esterno.

Con la partenza di Josè Callejon serviva una pedina a destra nello scacchiere che ha costruito il mister dei partenopei per la sua rosa e Gerard Deulofeu andrà a chiudere proprio quel fondamentale tassello rimasto scoperto.

In casa Napoli intanto tiene ancora banco la vicenda Milik. Il polacco non rientra più nei piani degli azzurri e cosi Giuntoli continua cercare una nuova destinazione per l’attaccante. La Roma è ancora interessata al bomber polacco ma i due club sono ancora distanti sul trovare un accordo economico.

Intanto Mourinho per il suo Totthenam è alla ricerca di un attaccante e Milik potrebbe essere l’uomo buono da portare a Londra.

