Calciomercato Napoli: Mykolenko e Kolasinac alternative a Emerson Palmieri e Mandava! Idea Sirigu

Se poco fa avevamo parlato di un Milan intento a risolvere col Brescia la questione riguardante il riscatto di Sandro Tonali, in queste righe parleremo di un’altra società molto attiva sul mercato in vista della prossima stagione. Stiamo parlando ovviamente del Napoli del patron Aurelio De Laurentiis che, se nei giorni scorsi era finito al centro dell’attenzione per gli interessi nei confronti di giocatori come Schuurs, Mandava e Consigli, ora sembra essere balzato agli onori della cronaca per aver messo gli occhi su Vitalij Mykolenko della Dinamo Kiev, Sead Kolasinac dell’Arsenal e Salvatore Sirigu del Torino.

Per quanto riguarda il giovane difensore ucraino si tratta di un interesse che, in realtà, è più una suggestione estiva che un vero e proprio obiettivo di mercato. Il classe ’99 costa infatti molto per i partenopei che non dovrebbero quindi avviare alcun tipo di contatto col club proprietario del suo cartellino.

Per Kolasinac, invece, il discorso è diverso. Il bosniaco, di proprietà dell’Arsenal, non rientra nei piani del club londinese che nel dicembre scorso lo ha ceduto in prestito allo Schalke 04 per garantirgli quello spazio preclusogli in Inghilterra. Uno spazio che il Napoli, vista l’indisponibilità del classe ’93 a giocare in Zweite Liga (serie B tedesca), è pronto a concedergli tranquillamente senza problemi. Le cifre dell’affare ancora non si conoscono, ma stando a quanto circolato in rete in queste ore, pare che le possibilità che vada in porto siano più che buone.

Intanto gli azzurri guardano anche in Italia e mettono nel mirino Salvatore Sirigu del Torino. Il portiere classe ’87, impegnato ad Euro 2020 con la Nazionale di Roberto Mancini, rappresenta la prima alternativa ad Andrea Consigli del Sassuolo nel caso in cui Ospina dovesse lasciare il capoluogo campano nelle prossime settimane. Al momento non vi è nulla di ufficiale, ma la pista che porta all’estremo difensore granata andrà monitorata con attenzione a partire dal prossimo 1° luglio.

