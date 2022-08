Calciomercato Napoli: Meret va allo Spezia, arriva uno tra Kepa e Navas

Calciomercato Napoli, capitolo portiere: si lavora per l’arrivo di Kepa dal Chelsea. In alternativa, si punta a Keylor Navas del PSG. Meret va in prestito allo Spezia.

Porte girevoli in casa Napoli: dopo l’addio di Ospina, Spalletti ha chiesto alla società un altro portiere di esperienza internazionale, e gli occhi dei campani si sono posati su Kepa. L’estremo difensore spagnolo, ai margini del progetto Chelsea, è l’obiettivo numero uno della squadra azzurra, ma la trattativa col Chelsea è più complicata del previsto.

Stando ad alcune fonti vicine alla squadra campana, il Chelsea avrebbe chiesto cinque milioni per il prestito dell’estremo difensore, cifra che Aurelio De Laurentiis ritiene eccessiva. Il Napoli, dunque, non affonda il colpo, e si guarda attorno in cerca di alternative.

Calciomercato Napoli, Navas alternativa a Kepa

Nel caso l’affare Kepa non si sbloccasse, il Napoli è pronto a fiondarsi su Keylor Navas. Portiere di conclamata esperienza internazionale, titolare della nazionale costaricense e del Real Madrid, capace di vincere tre Champions League di fila nel periodo 2015-18, Navas è chiuso da Donnarumma, e vuole dunque lasciare il Paris Saint-Germain.

I parigini sarebbero disponibili al prestito, ma l’ostacolo principale resta in tal caso l’ingaggio. I sette milioni netti (più due di bonus) percepiti da Navas sono una somma proibitiva per le casse azzurre, ragion per cui Navas dovrebbe abbassare le proprie pretese se vorrà sbarcare in Serie A.

Meret va allo Spezia

Chi si è convinto, invece, ad accettare un’offerta di prestito è Alex Meret. Il portiere friulano ha capito di non essere una prima scelta per Luciano Spalletti e, anche per giocare con maggior continuità dopo una stagione contraddistinta da un infortunio, ha deciso di accettare la corte dello Spezia.

I liguri stanno per cedere Provedel alla Lazio, e hanno intenzione di affidare la porta a Meret. Accordo col Napoli sulla base di un prestito secco, per un giocatore che ha assoluto bisogno di rilanciarsi.