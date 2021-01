Calciomercato Napoli: Marsiglia, Fiorentina, Crotone e Spezia su Malcuit, Zappa possibile sostituto

Il terzino destro del Napoli potrebbe cambiare casacca in questa sessione invernale di mercato. Su di lui da registrare l’interesse di Fiorentina, Olympique Marsiglia, Crotone e Spezia.

Il Napoli è intenzionato a piazzare sul mercato gli esuberi presenti in squadra. Uno di questi è il terzino destro Kevin Malcuit. Poco utilizzato da Gattuso, appena 2 gli spezzoni di gara.

Gli infortuni delle scorse stagioni hanno sicuramente limitato il marocchino che, comunque, aveva iniziato discretamente la sua avventura in azzurro.

Era approdato al Napoli l’estate 2018 dal Lille per 12 milioni di euro. Sembrava l’investimento giusto per coprire quel ruolo in campo. Poi gli infortuni e un lento calvario. Ora il poco spazio concessogli non fa altro che avvicinare la sua cessione.

Su Malcuit si sono mosse Fiorentina e Olympique Marsiglia in primis, secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb. La Fiorentina deve trovare un elemento di qualità e di spinta come quinto di destra del centrocampo.

Fin qui le prestazioni di Venuti e Caceres non sono state “confortanti”. Urge un rinforzo e Malcuit sarebbe un profilo adatto. Anche il Marsiglia ha mostrato interesse per il giocatore, proponendo al Napoli un prestito con diritto di riscatto.

Infine, anche le neopromosse Crotone e Spezia potrebbero aver messo gli occhi sul difensore napoletano. In quella casella lo Spezia deve riempire un vuoto, date le poco convincenti prestazioni di Sala, Ferrer e Vignali.

Il Crotone potrebbe pensare a Malcuit per rinforzare la fascia destra e dare un cambio al portoghese Pedro Pereira. Su Malcuit, dunque, un poker di squadre alla finestra.

Pensando ad una possibile partenza di Malcuit, il Napoli è alla ricerca di un sostituto. I partenopei potrebbero fare sul serio per il terzino destro del Cagliari, Gabriele Zappa. Il laterale classe ’99, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, è ormai diventato un punto fermo nel 4-2-3-1 del Cagliari di Di Francesco. L’ottimo avvio di stagione di Zappa ha attirato l’attenzione degli operatori di mercato. Anche il Napoli è sulle sue tracce.

