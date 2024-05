Calciomercato Napoli: Kvaratskhelia vicino al PSG con Osimhen?

Calciomercato Napoli: il PSG in forte pressione su Khvicha Kvaratskhelia e Osimhen, pronto un doppio affondo per le stelle azzurre.

Il campionato di Serie A 2023-2024 è volto ufficialmente al termine e per il Napoli è già tempo di fare i conti, una vera e propria rifondazione dopo un’annata tutt’altro da ricordare, visto che i partenopei sono finiti al 10° posto in classifica dopo aver alzato al cielo lo scudetto la scorsa stagione. Le mosse dirigenziali del club azzurro sono ancora difficili da decifrare, data anche la mancata nomina del nuovo allenatore partenopeo, quel che è certo però è che Aurelio De Laurentis quest’estate sarà disposto ad ascoltare qualsiasi proposta economica indirizzata ai propri giocatori, questo perché nessuno è dichiarato incedibile in vista del nuovo progetto.

Sull’onda di questo nuovo riformismo, però, anche i procuratori dei calciatori azzurri attendono di capire quali saranno le mosse del club nei confronti dei propri rappresentati, tra questi quello di Khvicha Kvaratskhelia, che proprio nei giorni scorsi nel corso di una recente intervista ha fatto trapelare che anche la permanenza del proprio assistito è in discussione. Il contratto dell’esterno offensivo azzurro è in scadenza il prossimo giugno 2027, con tanto di stipendio annuale di 1,5 milioni di euro netti, l’entourage del giocatore attendeva un ritocco di quest’ultimo proprio dopo il grande successo della passata stagione ma l’incontro con De Laurentis non c’è mai stato.

Sul calciatore sarebbe piombato nelle ultime ore il PSG di Luis Enrique, il quale dopo esser rimasto orfano di Mbappe è alla ricerca di una nuova stella da far approdare al parco dei principi e avrebbe individuato in Kvaratskhelia il sostituto ideale. Sul piatto ci sarebbero 100 milioni di euro, cifra che il Napoli riterrebbe minima per sedersi a discutere di un eventuale partenza, molto dipenderà anche dal nuovo allenatore e dalla volontà del club di far assumere alla propria rivoluzione di organico livelli totali, il futuro di Kvara resta in bilico.

I parigini, oltre che sulla stella georgiana, hanno nel mirino anche Victor Osimhen, il Napoli, infatti, dopo aver respinto numerose offerte faraoniche per il nigeriano la scorsa stagione, è disposto a sacrificare il proprio centravanti per poter disporre della liquidità giusta da reinvestire sul mercato. Attualmente non sono giunte ancora ufficiali per il nigeriano sulla scrivania di De Laurentis, ma il fatto che i precedenti colpi in attacco di Goncalo Ramos e Kolo Muani messi a segno dalla dirigenza del PSG e costati la bellezza di 160 milioni non abbiano dato nessuna garanzia, potrebbe indurre il club francese a prendere in serie considerazione un doppio colpo dal comparto azzurro.

