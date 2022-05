Calciomercato Napoli: intesa con Bernardeschi?

Sembra più di un’idea per gli azzurri, l’acquisto di Bernardeschi. Con un contratto di 3 milioni il fantasista italiano può chiudere.

Federico Bernardeschi al Napoli, ormai sembra più di una semplice idea.

Il fantasista vincitore di Euro 2020 ha concluso la sua avventura con la Juventus non rinnovando, dopo una decisione presa insieme alla dirigenza, il suo contratto con i bianconeri.

Servirà, a Bernardeschi, una nuova sfida dopo anni di grande discontinuità e soprattutto una squadra che possa garantirgli una centralità nel progetto.

Sono tante le squadre che hanno chiesto informazioni su Bernardeschi: dalla Lazio all’Inter, l’acquisto di un giocatore esperto e con un talento forse non ancora del tutto espresso fa gola a molti.

Intanto, però, sembra che il Napoli abbia intensificato i contatti per il fantasista italiano ponendosi in pole position per l’acquisto del giocatore.

La dirigenza dei partenopei sta facendo molteplici valutazioni sull’acquisto a parametro zero di Bernardeschi che chiede comunque un ingaggio oneroso.

Il calciatore vorrebbe 3,5 milioni all’anno, cosa che il Napoli non sembra voler accettare cercando di abbassare le richieste sui 2,5 milioni. L’impressione è che a 3 milioni la trattativa possa chiudersi.

Nel Napoli, Bernardeschi potrebbe occupare un posto di rilievo, mentre i partenopei aumenterebbero il parco degli esterni già ampliato dall’arrivo di Kvaratskhelia, ma orfano di Insigne che si aggregherà al Toronto.

Anche dal punto di vista dell’esperienza, dunque, l’acquisto di Bernardeschi può essere utile al Napoli.