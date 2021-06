Calciomercato Napoli: Insigne nel mirino dell’Atletico Madrid

Calciomercato Napoli: Insigne finisce nel mirino dell’Atletico Madrid. L’attuale numero 10 dell’Italia di Roberto Mancini piace anche ad Inter e Milan.

Le buone prestazioni offerte nelle prime due partite dell’Italia ad Euro 2020, hanno fatto balzare agli onori della cronaca, insieme al resto della squadra, Lorenzo Insigne che, autore di un bellissimo gol all’esordio contro la Turchia, sembrerebbe aver suscitato l’interesse di vari club europei tra i quali l’Atletico Madrid del Cholo Simeone.

Calciomercato Napoli: Lorenzo Insigne finisce nel mirino dell’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone.

I colchoneros, freschi campioni di Spagna, avrebbero infatti visto nell’attuale numero 10 della Nazionale di Roberto Mancini il profilo adatto da accostare in attacco ad un mostro sacro come Luis Suarez. Una coppia offensiva da sogno al servizio di una squadra pronta ad offrire ad Insigne non solo un ingaggio ovviamente superiore agli attuali 4,5 milioni di euro percepiti a Napoli, ma anche e soprattutto la possibilità di giocare quella Champions League sfuggita per il secondo anno di fila ai partenopei.

Il contratto che lega il classe ’91 agli azzurri scade a giugno 2022 e, almeno per ora, De Laurentiis sembra non avere alcuna intenzione di prendere in esame la questione. Forse se ne riparlerà al termine dell’Europeo, o forse no, fatto sta che nel caso in cui dovesse pervenire un’offerta vantaggiosa per Insigne non è detto che questa non verrà presa in considerazione.

Incassare una buona cifra dalla cessione di un giocatore sì forte, ma ormai trentenne, significherebbe infatti avere a disposizione denaro fresco da investire subito sul mercato per rinforzare una rosa il cui obiettivo sarà quello di tornare tra le grandi d’Europa dopo due anni di assenza. Insigne ama il Napoli e il Napoli ama Insigne, ma nel calcio, si sa, tutto può cambiare da un momento all’altro. Vedremo quindi cosa accadrà a partire dal prossimo 1° luglio.

