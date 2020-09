Calciomercato Napoli: il Tottenham si rifà sotto per Milik

Calciomercato Napoli: se De Laurentiis non sblocca il passaggio alla Roma, Arek Milik potrebbe lasciare l’Italia e andare in Inghilterra. Il Tottenham di José Mourinho si è infatti rifatto sotto per il forte attaccante ex Ajax.

Arek Milik continua a restare al centro delle ormai note vicende di mercato che vedono protagoniste Roma e Napoli. Per il passaggio del centravanti azzurro ai giallorossi sembrava tutto fatto, tant’è che Dzeko non aveva neanche giocato contro il Verona sabato sera proprio per evitare eventuali infortuni che potessero minare il suo trasferimento alla Juventus. Eppure, da qualche giorno a questa parte, l’asse Roma-Napoli sembra essersi collocato in una fase di stallo che sta iniziando a spazientire e non poco il neo presidente romanista, Dan Friedkin.

Calciomercato Napoli: Milik finisce nel mirino del Tottenham.

Il numero uno di Trigoria ha infatti già fatto sapere che è pronto a cambiare direzione qualora De Laurentiis dovesse continuare con questo inutile braccio di ferro. Sul taccuino dei capitolini sono comparsi già vari nomi, tra cui quelli di Moise Kean, Mario Mandzukic e Olivier Giroud che andrebbero a “prendere il posto” dello sventurato Milik che ora rischia seriamente di restare confinato in casa Napoli e di perdere, di conseguenza, la possibilità di partecipare ad Euro 2021 con la sua Polonia.

Il Tottenham di José Mourinho si sarebbe rifatto avanti per lui e gli avrebbe proposto il ruolo di vice Kane che quasi sicuramente non piacerà molto al polacco, ma, allo stato attuale delle cose, è sempre meglio di quel un “sei fuori dal progetto” che continuano a ripetergli a Castel Volturno. Le eventuali cifre dell’affare ancora non si conoscono, ma fossimo in Milik, accetteremmo di corsa ad occhi chiusi.

