Calciomercato Napoli, il Real si rifà sotto per Fabian Ruiz: proposto uno scambio

Calciomercato Napoli: il Real Madrid si rifà sotto per Fabian Ruiz. I madrileni, vista la situazione, propongono uno scambio con Lucas Vazquez.

Progettare trattative ai tempi del Coronavirus è cosa tanto difficile quanto utopistica. L’economia mondiale è in crisi e anche per i club di calcio, trovare liquidità, è diventato complicato. Visti i tempi che purtroppo corrono, le società pensano, con sempre più insistenza, all’ipotesi degli scambi.

Nei giorni scorsi avevamo parlato dell’ipotesi riguardante un eventuale scambio Pogba-De Ligt tra Juventus e Manchester United, ora invece affrontiamo quella inerente un possibile scambio Fabian Ruiz-Lucas Vazquez tra Real Madrid e Napoli.

Calciomercato Napoli: il Real Madrid ripiomba su Fabian Ruiz

Il numero 8 dei partenopei, com’è noto ormai da tempo, piace molto ai blancos che non hanno mai nascosto l’intenzione di fare carte false per portarlo al Bernabeu. Chiaramente, Florentino Perez non può permettersi grosse spese vista la situazione di emergenza che attanaglia il mondo, pertanto pare abbia proposto a De Laurentis appunto uno scambio che soddisferebbe entrambe le parti.

Fabian Ruiz andrebbe a ringiovanire e a dare brio al centrocampo dei galacticos, mentre Lucas Vazquez prenderebbe il posto di José Maria Callejon che molto probabilmente lascerà la Campania a fine stagione.

Al momento non è vi è nulla di concreto, ma visti i buoni rapporti che intercorrono tra Perez e De Laurentis non è che detto che non si possa trovare una soluzione. Ad ogni modo, seguiranno aggiornamenti.

