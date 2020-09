Calciomercato Napoli, il Manchester City aumenta l’offerta per Koulibaly fino a 75 milioni

Kalidou Koulibaly viaggia sempre più spedito verso la Premier League, direzione Manchester City: è questa la notizia principale del calciomercato Napoli, che sta tenendo banco in casa azzurra durante queste settimane. Il futuro del difensore senegalese è sospeso tra Italia e Inghilterra con Pep Guardiola che continua il suo pressing per averlo a disposizione prima della chiusura di questo mercato.

Koulibaly è ovviamente allettato dall’offerta del Manchester City che permetterebbe alla sua carriera di compiere il salto di qualità definitivo ed affermarlo finalmente come uno dei, se non il migliore, difensore al mondo. Ingaggio da top player (si parla di almeno 12 milioni) e un ruolo da assoluto protagonista in una squadra che punta a vincere la Champions. Sono questi i fattori che giocano a favore del passaggio di Koulibaly in Inghilterra, nonostante il ragazzo sia ancora costretto ad attendere la decisione definitiva di De Laurentiis il quale, prima di cederlo, vuole che vengano rispettate le sue condizioni.

Koulibaly al City: De Laurentiis sta per cedere

C’era ancora distanza, almeno fino alle scorse ore, tra la domanda del Napoli e l’offerta presentata dal City: gli inglesi mettevano sul piatto sessanta milioni più cinque di bonus, il Napoli ne chiedeva almeno ottanta. L’impressione, ora, è che si possa raggiungere un’intesa a metà strada, sulla base di settanta milioni più cinque di bonus. Un accordo raggiunto anche grazie e soprattutto alla mediazione dell’agente di Koulibaly, Fali ramadani che, come racconta Alfredo Pedullà su Sportitalia, avrebbe intensificato i contatti con i rappresentanti delle due società e sarebbe riuscito a trovare un punto d’incontro tra le parti. Un piccolo sconto sulle richieste iniziali che consentirà però al Napoli di incassare una buona cifra da spendere sul mercato, bloccato Papasthatopoulos, si continua a lavorare per Senesi, e a Koulibaly di trovare nuovi e maggiori stimoli in un campionato che non sia quello italiano.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS