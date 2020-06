Calciomercato Napoli: spunta Nico Gonzalez

Calciomercato Napoli: Giuntoli continua a guardare in Germania. Dopo Rashica del Werder Brema, spunta anche il nome di Nico Gonzalez, centravanti dello Stoccarda.

La ripartenza della stagione 2019-2020 è ormai alle porte. Venerdì si ricomincerà a fare sul serio con la prima delle due semifinali di ritorno di Coppa Italia che vedrà affrontarsi Juventus e Milan a cui farà seguito poi, sabato 12, l’altra semifinale tra il Napoli di Gennaro Gattuso e l’Inter di Antonio Conte.

Peri partenopei del tecnico calabrese la Coppa Nazionale rappresenta un obiettivo da centrare a tutti i costi che potrebbe riscattare, in parte, una stagione non proprio esaltante. Gli azzurri infatti, sebbene prima dello stop per Coronavirus fossero in ripresa, hanno ancora 9 punti di ritardo sul quarto posto dell’Atalanta.

Calciomercato Napoli: piace Nico Gonzalez dello Stoccarda.

E scalare la classifica, per conquistare un posto in Champions League, sarà arduo. Ecco quindi che la Coppa Italia potrebbe rappresentare la via diretta per un’Europa che, considerata la posizione in campionato, non è ancora certa.

Ad ogni modo, a prescindere da come finirà la stagione, De Laurentis attuerà una massiccia rivoluzione alla fine del campionato. Molti big andranno via e altri profili dovranno quindi arrivare. In questo senso, il DS Giuntoli sta monitorando, con grande attenzione, vari elementi che potrebbero fare comodo alla causa partenopea.

L’ultimo nome, in circolazione da qualche ora, è quello di Nico Gonzalez dello Stoccarda. Il centravanti argentino dei tedeschi piace molto agli azzurri che avrebbero visto in lui il profilo adatto a sostituire Arek Milik. Giovane (classe 1998) e con grande fiuto del gol, Gonzalez potrebbe fare molto comodo a Gattuso in vista della stagione 2020-2021 nella quale il Napoli ha già dichiarato di voler tornare ai livelli di 1-2 anni fa. La sessione estiva di calciomercato si aprirà il 1° settembre, vedremo come andrà a finire.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS