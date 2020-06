Calciomercato Napoli: idea Under dalla Roma

Calciomercato Napoli: voci di corridoio rimbalzanti tra Trigoria e Castel Volturno riferiscono di un interessamento degli azzurri per Under della Roma.

Il Napoli di Gennaro Gattuso ha ripreso alla grande. Dopo i pareggi nelle sfide di Coppa Italia contro Inter e Juventus (poi battuta ai rigori nella finalissima dello scorso 17 giugno), sono arrivate le belle vittorie contro Hellas Verona e Spal.

Sei punti in due partite che certificano come la squadra allenata dall’ex allenatore del Milan sia in ottima salute nonostante i numerosi impegni ravvicinati. Ieri l’ennesima ottima prova contro la triste Spal di Luigi Di Biagio che ha già praticamente un piede in Serie B.

Calciomercato Napoli: piace Under della Roma.

Un successo, quello contro gli spallini, maturato grazie alle reti di Mertens e Callejon nel primo tempo e di Younes nel secondo. Proprio Callejon, o per meglio dire, la sua pozione in campo, è il punto su cui il DS Giuntoli sta lavorando per cercare il degno sostituto dello spagnolo che proprio oggi firmerà il cosiddetto modulino che gli permetterà di restare tranquillamente in azzurro fino al 31 agosto, cioè fino alla fine della stagione 2019-2020.

In questo senso quindi il principale indiziato che potrebbe prendere il posto dell’ex Real Madrid è, almeno secondo voci di corridoio dell’ultim’ora, Cengiz Under della Roma. Il turco infatti non se la passa granché bene dalle parti di Trigoria e, complici anche vari infortuni, il campo, quest’anno, lo ha visto poco e niente.

I giallorossi vorrebbero privarsene con il Napoli che, dal canto suo, è disposto a prenderlo. La distanza tra le parti, almeno per ora, sembra essere di appena 5 milioni dal momento che i capitolini ne chiedono 30 per lasciarlo andare e gli azzurri ne offrono al massimo 25 per prelevarlo. Come evolverà quindi la situazione? Ancora non lo sappiamo. Possiamo solo aspettare il 1° settembre per saperne di più.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS