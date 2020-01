Calciomercato Napoli: idea Politano dall’Inter

Rimbalzano voci, da Milano a Napoli, secondo cui l’Inter di Steven Zhang starebbe trattando la cessione di Matteo Politano al club di De Laurentis.

La stagione del Napoli è un mix di emozioni e risultati. Infatti se da un lato c’è una squadra che in campionato fatica a trovare le giuste motivazioni, dall’altro ci sono sempre gli stessi uomini che in Coppa Italia navigano invece a vele spiegate.

Il triste 13° posto occupato in campionato è compensato, se così si può dire, dall’ottimo cammino in Coppa Italia che ha visto il Napoli eliminare, fin qui, prima il modesto Perugia di Serse Cosmi e poi la forte Lazio di Simone Inzaghi.

Proprio la vittoria contro i biancocelesti, ottenuta dopo 90 minuti vibranti ed emozionanti, ha riportato un po’ di entusiasmo in un ambiente, quello napoletano, non certo felice per il rendimento della squadra in campionato.

Una vittoria che si spera possa essere il punto di partenza della rinascita azzurra alla quale potrebbe partecipare molto presto anche Matteo Politano. Recenti indiscrezioni riferiscono infatti di contatti tra Inter e Napoli per l’esterno sinistro ex Sassuolo.

Politano, che fino a pochi giorni fa si pensava dovesse vestire il giallorosso della Roma (aveva sostenuto anche le visite mediche coi capitolini), si trova ora ad essere un di più dalle parti di Appiano Gentile.

L’Inter infatti vuole cederlo, il Napoli vuole comprarlo: si può quindi lavorare tranquillamente al trasferimento dell’esterno classe ’93 che reputa la piazza campana adatta per giocarsi le sue possibilità in chiave Europei.

Bisognerà solo capire attraverso quale formula si realizzerà la cessione, se come prestito o trasferimento definitivo. Non è da escludere inoltre la possibilità che possa realizzarsi un clamoroso scambio con Llorente, che porterebbe lo spagnolo alla corte di Conte come vice Lukaku e l’ex Pescara e Perugia al servizio di Gennaro Gattuso.

©RIPRODUZIONE RISERVATA