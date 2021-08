Calciomercato Napoli: idea Obiang per rimpiazzare l’infortunato Demme

Tra Koopmainers, Bakayoko, Basic, Vecino, Zakaria, Thorsby e Berge, il nuovo nome per la mediana del Napoli è Obiang del Sassuolo, ritenuto perfetto per sostituire l’infortunato Demme

Doveva essere un colpo per completare una rosa più che competitiva, ma si è trasformato in una vera e propria necessità. Il Napoli ha assolutamente bisogno di acquistare un centrocampista.

Infatti, l’infortunio di Diego Demme, che dovrà stare fermo ai box almeno 2-3 mesi, costringe il ds Mario Giuntoli ad accontentare le richieste del tecnico Luciano Spalletti, che comunque avrebbe intenzione di rivalutare Stanislav Lobotka, ormai tolto dal mercato.

In realtà, anche Zinedine Machach sta facendo vedere tante buone cose in queste amichevoli e sta provando a convincere il Napoli a puntare su di lui in questa stagione.

Ad ogni modo, i partenopei acquisteranno comunque un nuovo mediano e stanno valutando tanti nomi, provando a sfogliare la margherita per il profilo giusto.

I grandi sogni sarebbero Teun Koopmainers dell’AZ Alkmaar, Denis Zakaria del Borussia Moenchengladbach e Sander Berge dello Sheffield United, ma costano circa 20 milioni di euro, ritenuti troppi dal presidente Aurelio De Laurentiis, che avrebbe stanziato non oltre 10 milioni per l’acquisto di un mediano.

Potrebbe tornare Tiemoue Bakayoko dal Chelsea, ma il francese starebbe aspettando il Milan, mentre Toma Basic del Bordeaux è trattato anche dalla Lazio e Morten Thorsby sembrerebbe ad un passo dal Watford.

Le ultime due idee sono Matias Vecino dell’Inter e Pedro Obiang del Sassuolo, due soluzioni low cost. Il centrocampista uruguayano, famoso per i gol decisivi all’ultimo minuto, è reduce da un brutto infortunio, mentre l’equatoguineano aspetta da tempo una chiamata da una big, dopo averla più volte sfiorata ai tempi della Sampdoria.

Al momento, però, sia i nerazzurri che gli emiliani sono impegnati in altre cessioni ben più importanti, per cui avrebbero rimandato qualsiasi discorso alle prossime settimane.

Migliori Bookmakers AAMS