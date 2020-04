Calciomercato Napoli: idea Felipe Anderson dal West Ham

Calciomercato Napoli: voci rimbalzanti dall’Inghilterra riferiscono di un interessamento dei partenopei per Felipe Anderson del West Ham. Gli Hammers vogliono almeno 45/50 milioni di euro.

Passata la Pasqua più atipica degli ultimi anni, il Mondo si appresta a vivere un’altra settimana di segregazione forzata. Così sarà almeno fino al 3 maggio per l’Italia.

Come sottolineato ormai più volte in questi giorni, di calcio giocato non se ne parla e non se ne parlerà ancora per un po’. Chi di dovere sta valutando quando, se e come riprendere una volta terminata la pandemia e, sebbene non sia ancora chiaro niente di tutto ciò, la speranza di vedere presto in campo le nostre squadre del cuore è sempre viva.

Calciomercato Napoli: piace Felipe Anderson

Ad ogni modo, se il calcio giocato è fermo da più di un mese, il calciomercato sembra non esserlo affatto. Sono infatti innumerevoli le voci di trattative, presunte e reali, che circolano in questi giorni e tra queste figura ovviamente anche il Napoli di Aurelio De Laurentis.

Le ultime indiscrezioni che vedono protagonista il club azzurro provengono dall’Inghilterra, precisamente da Londra, dove pare sia giunta la voce secondo cui i partenopei sarebbero interessati a Felipe Anderson del West Ham.

Il centrocampista offensivo brasiliano piace molto al DS Giuntoli che non ha mai nascosto il suo apprezzamento per l’ex Lazio. Tuttavia, sebbene l’interesse sia forte, va detto che il prezzo fissato dagli Hammers per il proprio gioiello è molto alto.

I londinesi vogliono infatti almeno 45-50 milioni sul piatto per lasciare andare il sudamericano con i campani che, al momento, reputano troppo alta la richiesta degli Irons. La situazione è quindi in una fase di stallo, ma vista l’emergenza non è detto che il West Ham, in futuro, non possa abbassare le richieste per il suo talentuoso giocatore.

