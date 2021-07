Calciomercato Napoli: anche Grillitsch tra gli obiettivi a centrocampo

Nasce il nuovo Napoli di Luciano Spalletti. Dopo l’arrivo dell’allenatore toscano a Castel Volturno, inizia ufficialmente un nuovo capitolo per i partenopei. Non mancano, però, i colpi per rinforzare il proprio organico. L’ultima idea porterebbe a Florian Grillitsch, centrocampista dell’Hoffenheim. I tedeschi, però, fissano il prezzo.

Dopo Napoli-Verona, Aurelio De Laurentiis rompe il silenzio e ritorna a parlare in conferenza stampa. Il Napoli ha mancato la qualificazione in Champions League e questo porterà, inesorabilmente, ad un ridimensionamento del progetto. Ci sarà sicuramente la vendita di qualche big e non ci saranno colpi clamorosi per via dello scarso budget.

Luciano Spalletti, però, sembra essere soddisfatto della squadra. Vorrà puntare su giocatori poco utilizzati come Adam Ounas, che è ritornato dal prestito al Crotone. A fare le valige saranno Elseid Hysaj, in direzione Lazio, e forse Mario Rui su cui c’è il Galatasaray. Qualche colpo sulla fascia ci sarà e, probabilmente, anche a centrocampo. L’ultimo nome monitorato da Cristiano Giuntoli è quello di Florian Grillitsch dell’Hoffenheim.

Napoli, Grillitsch per arricchire il centrocampo

Il centrocampista austriaco si è fatto notare agli ottavi dell’Europeo contro l’Italia. Contro gli azzurri si è rivelato uno dei migliori e sarebbe un nome che al Napoli piace molto. Attualmente gioca nell’Hoffenheim con cui è legato dal 2017. Duttile e con grande tecnica, l’ex Werder Brema potrebbe fare al caso di Spalletti. I tedeschi per lasciarlo partire chiedono una cifra attorno ai 18 milioni di euro.

L’austriaco, però, ha il contratto che scade a giugno prossimo. Questo potrebbe portare il Napoli a chiudere per una cifra inferiore che si aggira attorno ai 10 milioni. Inoltre Grillitsch sarebbe entusiasta di trasferirsi in Italia dopo anni in Germania. Il suo nome, quindi, rientra nel radar della dirigenza azzurra assieme ad altri tra cui Morten Thorsby della Sampdoria.

