Calciomercato Napoli: Ghoulam nel mirino di Lione e Marsiglia, può partire già a gennaio

Il terzino sinistro algerino è diventato un oggetto misterioso nella rosa degli azzurri e una cessione a gennaio non è da escludere. A farsi avanti due club francesi.

E’ Faouzi Ghoulam l’oggetto misterioso del Napoli. L’esterno sinistro algerino, perno della gestione Sarri, in questo campionato è stato impiegato con il contagocce, pur con le ressicurazioni sulla sua buona salute da parte dell’ex tecnico Ancelotti.

A dispetto delle voci e delle dinamiche di questi momenti, è evidente la marginalità di Ghoulam nel progetto Napoli e il fatto che il suo futuro sia segnato.

Che si tratti del mercato di gennaio o in ottica estate, la cessione futura è ormai una cosa certa e in questo caso il contratto in scadenza nel 2022 potrà dare l’opportunità ai dirigenti di ricavarne una buona somma di denaro.

Nelle ultime ore, in questo senso, arrivano voci dalla Francia che darebbero il Lione e l’Olympique Marsiglia interessati a portare il giocatore in Ligue 1.

Ad ogni modo, la società avrebbe già manifestato a Ghoulam la volontà di cederlo, non rientrando più nei piani per il Napoli che verrà e che ripartitrà, probabilmente, dopo l’addio di molti senatori, tra i quali anche Zielinski e Mertens, i cui rinnovi di contratto sembrano ora molto lontani.

