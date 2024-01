Calciomercato Napoli Gennaio 2024: obiettivi, acquisti e possibili cessioni

Calciomercato Napoli: gli azzurri continuano a muoversi attivamente sul mercato, pronti alcuni affondi per rinforzare ulteriormente la rosa.

Fonte immagine: Laziochannel.it

Sicuramente il Napoli è una delle società più attive sulla finestra di mercato invernale, la società partenopea, infatti, ha da farsi perdonare molte scelte sbagliate fatte ad inizio stagione, come la scelta di non aver rimpiazzato a dovere l’addio di Kim e aver scelto profili inadatti al proprio sistema di gioco come Lindstroom, utilizzato con il contagocce fin qui. Tutto questo si va ad aggiungere all’aver optato per un profilo come Rudi Garcia, il quale non è riuscito a reggere il peso dell’eredità lasciata da Luciano Spalletti.

Nei giorni scorsi però è arrivato il mea culpa del patron azzurro, Aurelio De Laurentis, il quale ha apertamente dichiarato che la società azzurra interverrà concretamente sul mercato nel tentativo di recuperare nel girone di ritorno i punti persi nella prima parte di stagione.

I primi colpi in entrata ed in uscita sono già stati messi a segno dalla società partenopea, che pochi giorni prima della chiusura del mercato ha deciso di separarsi da Eljif Elmas cedendolo al Lipisa per una cifra intorno ai 25 milioni di euro, mentre in entrata è arrivata proprio poche ore fa l’intesa con la Salernitana per Pasquale Mazzocchi, il quale arriverà a Napoli per 3 milioni di euro.

Gli obiettivi del Napoli in entrata e le trattative in uscita

L’imminente Coppa D’Africa coinvolgerà anche alcuni tesserati del Napoli come Victor Osimhen e Zambo Anguissa e se per l’attaccate nigeriano i rincalzi non sembrano mancare con Raspadori e Simeone a pieno regime, per l’indisponibilità del centrocampista camerunense il Napoli si sta già muovendo per trovare un nuovo profilo da mettere a disposizione di Walter Mazzarri.

Il nome che risuona maggiormente nella testa dei vertici dirigenziali azzurri è quello di Lazar Samardzic, il centrocampista classe 2002 è attualmente in forza all’Udinese dopo il mancato approdo all’Inter dello scorso agosto è sarebbe pronto per il salto di qualità in una big come il Napoli. Il nome del tedesco, però, non è il solo sul taccuino di De Laurentis, al quale piacerebbe molto anche il profilo di Koopmeiners dell’Atalanta. Per l’olandese l’operazione sembrerebbe molto più ostica, viste anche le richieste della Dea che valuterebbero il proprio giocatore sui 40 milioni di euro, cifra che per il momento nega l’affondo azzurro.

Il Napoli, però, continua a discutere con la Dea anche di un altro giocatore, si tratta di Giorgio Scalvini, che secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe essere la prima scelta per rinforzare la retroguardia di Mazzarri. Anche qui le richieste nerazzurre sono vicine ai 45 milioni di euro, ma secondo quanto filtra dai vertici dirigenziali, il Napoli sarebbe seriamente intenzionato nei prossimi giorni a presentare un’offerta ufficiale all’Atalanta, magari con l’inserimento di qualche contropartita tecnica per cercare di strappare il talento italiano ai bergamaschi.

In alternativa a Scalvini, continuano ad essere presenti i nomi di Tomiyasu e Kiwior, entrambi di proprietà dell’Arsenal. I Gunners per entrambi i giocatori preferirebbero delle cessioni a titolo definitivo, ma resterebbero comunque disposti a discutere anche per il prestito con diritto/obbligo di riscatto. Se l’affondo per Scalvini non dovesse riuscire, non è escluso che il Napoli possa virare su uno degli ultimi due per regalare a Mazzarri il tanto atteso rinforzo in difesa.

Lavori in corso anche in uscita per gli azzurri, di fatto le cessioni in prestito di Zerbin e Zanoli sembrano essere oramai imminenti. Il primo è pronto a tornare in prestito al Frosinone, club con cui lo scorso anno era riuscito a mettersi in mostra e dove potrebbe trovare spazio e consacrazione sotto la cura di Eusebio Di Francesco. Il secondo con l’arrivo di Mazzocchi è oramai del tutto chiuso e dovrebbe accettare nei prossimi giorni il prestito al Genoa.

Obiettivi Napoli mercato di gennaio:

Koopmainers

Samardzic

Tomiyasu

Kiwior

Scalvini

Acquisti:

Mazzocchi

Cessioni:

Elmas