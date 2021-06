Calciomercato Napoli: obiettivi Flemming e Sissoko

Inizia l’avventura di Luciano Spalletti come nuovo tecnico del Napoli. Gli azzurri si sono già catapultati sul mercato seguendo due giocatori. Il primo sarebbe Zian Flemming, giovane centrocampista del Fortuna Sittard. Nel mirino, però, c’è anche Moussa Sissoko del Tottenham.

Luciano Spalletti avrà l’arduo compito di prendere un Napoli ferito per la mancata qualificazione in Champions League. Questo peserà, soprattutto, dal punto di vista economico, dato che non ci saranno innesti grandissimi. Per questo motivo che, salvo sorprese, non ci dovrebbero essere dei nomi grandissimi accostati al Napoli. Spalletti, inoltre, sembra soddisfatto dell’organico.

Cristiano Giuntoli, però, avrebbe già adocchiato qualche giocatore da portare in Campania. In attesa di capire il destino di alcuni big come Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz, si pensa anche al mercato d’entrata. Sono ben due i giocatori che sono comparsi nel taccuino del club e si tratta di Zian Flemming e Moussa Sissoko.

Napoli, Flemming suggestione interessante

Tra i profili compare Zian Flemming, centrocampista olandese che milita nel Fortuna Sittard. Classe 98, è un centrocampista abbastanza duttile che ha grandissimi doti offensive. Con il Fortuna ha totalizzato 12 reti in 33 partite. Dopo il prestito al NEC, è arrivato nella squadra gialloverde dove ha fatto molto bene. Si tratterebbe di aggiungere giovani di grandi prospettive nella rosa azzurra.

Ai giovani, però, si accosta anche l’esperienza. Moussa Sissoko è un altro giocatore abbastanza seguito. Il centrocampista francese del Tottenham è un caposaldo degli Spurs e ha raggiunto le 140 presenze con gli inglesi. In caso di arrivo, sarebbe un rinforzo di grande importanza per il Napoli. Il club si muoverà nei prossimi giorni per poter imbastire una trattativa e aprire la strada per i due giocatori.

