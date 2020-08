Calciomercato Napoli: Fiorentina su Demme, diverse offerte per Ounas e Younes

Calciomercato Napoli: Diego Demme non è più incedibile. Sul tedesco, oltre alla Roma, si è fiondata anche la Fiorentina di Rocco Commisso. In uscita anche Ounas e Younes con l’algerino che potrebbe andare al Sassuolo in cambio di Boga e l’ex Ajax che piace al Benevento.

Archiviato il triangolare con Castel di Sangro e L’Aquila, in cui ha brillato la stella del neo acquisto, Victor Osimhen, il Napoli di Aurelio De Laurentiis si rituffa sul mercato e prova a sfoltire la propria rosa piena zeppa di elementi che non rientrano nei piani di Gennaro Gattuso. Allan è stato ceduto all’Everton qualche ora fa, mentre Milik e Koulibaly attendono ancora di conoscere il proprio destino.

Al polacco e al senegalese si aggiungono poi i nomi di altri tre elementi, meno blasonati, su cui il tecnico calabrese dei partenopei non fa affidamento. Stiamo parlando di Adam Ounas, Amin Younes e Diego Demme. L’algerino, rientrato dal prestito al Nizza, può essere la pedina giusta per proporre uno scambio al Sassuolo che porterebbe il classe ’96 in Emilia e Jeremie Boga in azzurro.

Calciomercato Napoli: via Demme, Ounsa e Younes.

Per l’ex Ajax invece, la destinazione più probabile, almeno stando a quanto circolato nell’ultimo periodo, pare essere il Benevento di Pippo Inzaghi che, dopo aver ottenuto la promozione in Serie A a suon di record e acquistato un difensore d’esperienza come Kamil Glik, punta a rinforzare notevolmente la propria rosa così da poter disputare un campionato tranquillo.

Infine, l’ex Lipsia che, da pupillo di Gattuso, è passato a elemento di troppo in squadra. Il tedesco è diventato, da qualche giorno, un giocatore del quale il Napoli pare poter fare a meno, L’attuale numero 4 azzurro piace alla Roma che vorrebbe anche Hysaj, ma nelle ultime ore sembra aver manifestato interesse anche la Fiorentina di Rocco Commisso che pur di avere il classe ’91 sarebbe disposta a mettere sul piatto nientemeno che Gaetano Castrovilli, il quale, a sua volta, rappresenterebbe una magra consolazione qualora non si riuscisse a chiudere per Jordan Veretout.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS