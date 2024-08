Calciomercato Napoli: cifre e dettagli delle operazioni Lukaku e McTominay

Tutto pronto per l’approdo in azzurro dei due nuovi acquisti, entrambi in arrivo dalla Premier League

A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato, il Napoli ha piazzato i due colpi di più attesi di queste ultime settimane: Romelu Lukaku e Scott McTominay. Per quanto riguarda l’attaccante belga, il Chelsea ha dato il via libera per viaggiare in Italia e svolgere, così, le visite mediche (in programma domani). Operazione da 30 milioni di euro più bonus e 30% della futura rivendita per l’acquisto a titolo definitivo del giocatore che, una volta completati gli esami di routine, firmerà un contratto triennale.

Ad aggregarsi a Big Rom ecco il centrocampista scozzese McTominay, in arrivo dal Manchester United per 30 milioni di euro totali più una percentuale sulla rivendita in favore dei Red Devils. Anche lui è stato autorizzato dalla società inglese a raggiungere l’Italia per svolgere le visite mediche – previste per giovedì – e firmare, così, il contratto che lo legherà al Napoli.

Può dunque gioire Antonio Conte, che finalmente avrà a disposizione i due rinforzi richiesti, in attesa di sviluppi su Gilmour. Pista, quest’ultima, che si è leggermente complicata a causa dell’infortunio del compagno di reparto O’Riley, acquistato dal Brighton proprio per sostituire lo scozzese.

