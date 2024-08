Calciomercato Napoli: è fatta per l’arrivo di David Neres in maglia azzurra, domani visite mediche e firma.

Calciomercato Napoli: cifre e dettagli colpo David Neres.

In attesa del debutto di campionato contro il Verona e di capire in che modo andare a rinforzare ulteriormente la rosa dopo le parole non proprio al miele di Antonio Conte, relative all’attività di mercato condotta fin qui dal club in conferenza stampa, il Napoli ufficializza il colpo David Neres in arrivo dal Benfica. Un rinforzo molto importante quello del classe 1999 brasiliano a lungo corteggiato dal Napoli, il quale andrà ad arricchire il comparto attaccanti a disposizione del tecnico leccese.

Un’operazione complessiva di 28 milioni di euro che il Napoli verserà nelle casse del Benfica, con il brasiliano che atterrerà domani in Italia per svolgere le visite mediche e per apporre la firma sul nuovo contratto che avrà durata quadriennale con opzione per un’ulteriore stagione e con base fissa di stipendio sui 3 milioni di euro a stagione.

Un’accelerata sul mercato che non si arresterà qui, visto che la dirigenza azzurra sarebbe pronta ad affondare anche il colpo Gilmour, per il quale resterebbero da limare gli ultimi dettagli con il Brighton. Più lunga, invece, la trattativa che porta a Mc Tominay, per il quale il Manchester United non sarebbe intenzionato a scendere sotto la cifra di 30 milioni. Contemporaneamente si continua a lavorare anche sul fronte uscite e con l’arrivo di Neres chi sembra avere le valigie pronte è Cyril Ngonge, sempre più vicino al trasferimento in prestito al Bologna. Mentre è tutto ufficializzato per Cajuste all’Ipswich con la formula del prestito oneroso di 1.5 milioni di euro e con conseguente diritto di riscatto fissato a 13.5 milioni.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.