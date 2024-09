Calciomercato Napoli: finisce definitivamente la telenovela Osimhen che vola in Turchia e firma con il Galatasaray.

Calciomercato Napoli: cifre e dettagli cessione Osimhen al Galatasaray.

A calciomercato ampiamente concluso e quando nessuno se lo aspettava più, arriva la notizia del trasferimento in Turchia di Victor Osimhen con destinazione Galatasaray. Dopo essere stato al centro di un tormentone estivo fin dai primissimi giorni di mercato dove sembrava che i club pronti ad investire su di lui fossero moltissimi e tutti pronti a pagare la causola di 120 milioni di euro fissata dal Napoli, ma così non è stato.

Il giocatore è stato, infatti, vittima di giochi di procuratori, i quali promettono stelle, ma che alla fine tra le mani non hanno nulla. La volontà di Osimhen come era stato apertamente dichiarato da lui era quella di potersi misurare con i grandi club inglesi della Premier League, ma nè Chelsea, nè Arsenal, nè Manchester United sono andati oltre un timido interessamento. Alla fine, giunti al 31 agosto, sembrava che le sorti del nigeriano fossero quelle di sposare la causa tribuna almeno fino al prossimo 1 gennaio 2025, ma una mossa improvvisa del Galatasaray ha cambiato tutto.

Nelle ultime ore, infatti, il club turco aveva sondato il terreno con il Napoli per una trattativa lampo incentrata sul prestito secco e con l’ingaggio del giocatore pagato interamente dai rossogialli, formula che ha convito la dirigenza napoletana, la quale si è convinta a lasciar partire il giocatore non prima che però quest’ultimo rinnovasse il proprio contratto fino al 2027 con tanto di ingaggio spalmato a ribbasso, in modo tale da scendere la clausola rescissoria da 120 a 80 milioni di euro e rimandare, dunque, qualsiasi discorso di mercato alla sessione invernale.

