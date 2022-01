Calciomercato Milan: Viti, Estève e Cuenca alternative a Botman e Diallo

Nuovo obbiettivi per la difesa del Milan. I rossoneri starebbero pensando Mattia Viti dell’Empoli. Monitorata anche Jorge Cuenca del Getafe. L’idea sempre Maxime Estève del Montepellier. Sven Botman rimane sempre sullo sfondo.

Un mercato movimentato anche per il Milan. Nella finestra di gennaio, i rossoneri cercheranno qualche nuovo innesto per seconda metà del campionato. Alle prese con diversi infortuni, la società di Milanello cerca soprattutto difensori. Il nome che è balzato nelle ultime settimane è quello di Sven Botman del Lille. L’olandese piace tantissimo al Milan che potrebbe utilizzarlo per l’infortunato Simon Kjaer.

Per i francesi il giocatore non lascia la Ligue 1 per una cifra inferiore ai 20 milioni ma il Milan punterà almeno alla metà, ossia 10 milioni. Su di lui c’è anche forte il Newcastle ed il Milan vorrà battere la concorrenza approfittando anche degli ottimi rapporti con i campioni di Francia per l’ultima operazione che ha portato Maignan in rossonero. Il Diavolo potrebbe puntare al prestito per il classe 2000.

L’altra idea è Diallo del PSG. Anche in questo caso, il club parigini ci va giù pesante. Il difensore non parte per una cifra inferiore ai 25 milioni. Anche qui il Milan potrà ragionare a tavolino con Leonardo per poter abbassare il prezzo del cartellino. Intanto, si pensa anche al futuro, puntando su tantissimi giovani.

Milan, Conti per arrivare a Viti

Il Milan guarda in casa Empoli. Piace tantissimo il giovane Mattia Viti. Difensore classe 2002 interessa molto alla dirigenza. Su Viti c’è anche la Fiorentina ma Massara e Maldini potrebbero giocare il jolly Andrea Conti che potrebbe rientrare nello scambio ed approdare in Toscana. Uno sguardo, però, i dirigenti lo hanno rivolto anche all’estero.

Si sonda il terreno anche per Maxime Estève, altro giovanissimo difensore, che veste la maglia del Montepellier. Il difensore ha debuttato quest’anno in prima squadra, dopo aver militato nelle giovanili, sorprendendo in campionato. In Spagna, invece, piace molto Jorge Cuenca. Fratello di David che gioca nel Real Madrid, Jorge milita in prestito nel Getafe ma è di proprietà del Villareal.

Per i Sottomarini Gialli, il difensore dell’Under 21 spagnola vale non meno di 6 milioni di euro. Il Milan lo vorrebbe anche come riserva di Alessio Romagnoli. Una pedina potenzialmente importante per una società che da sempre punta sui giovani.

