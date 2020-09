Calciomercato Milan: Torreira alternativa a Bakayoko, possibile scambio Paquetà – Depay

Il Milan continua il suo rifacimento di mercato e nell’ultim’ora sembra aver messo gli occhi su Lucas Torreira.

L’uruguayano attualmente all’Arsenal sembra non rientrare nei piani del tecnico dei gunners Mikel Arteta e cosi i rossoneri avrebbero fatto partire un sondaggio con l’intensione di riportare in Italia l’ex calciatore della Samp, seguito da tempo da Maldini ed il suo staff.

Nel frattempo a Casa Milan si lavora anche sul fronte Bakayoko, ma al momento la trattativa sembra essersi arenata. Il club meneghino infatti ha infatti raggiunto da tempo l’intesa con il centrocampista franco-ivoriano che non aspetta altro di fare ritorno a Milano. La frenata è stata dettata dalle richieste del Chelsea che non accetta di fare sconti.

Dalla Francia intanto sono sempre più convinti che il Lione stia puntando forte su Paquetà. I francesi per avere il talento brasiliano e sbloccare la trattativa vorrebbero offrire al Milan l’olandese Memphis Depay. Maldini ci sta riflettendo seriamente, convinto anche dal fatto che il contratto dell’attaccante olandese scade il prossimo 30 Giugno e l’ingaggio di un attaccante di spessore come Dapay non può che dare nuova linfa all’attacco rossonero. I tifosi rossoneri cominciano già a sognare un tandem stellare con Mephis Depay a fare coppia Ibrahimovic.

