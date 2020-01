Calciomercato Milan: Suso ceduto al Siviglia. Si tratta Saelemaekers, Januzaj l’alternativa

Ci siamo quasi. Nelle prossime ore sarà tutto pronto per il passaggio di Suso al Siviglia. Dopo estenuanti trattative, sembra essere stato trovato un accordo per una cessione in prestito con l’obbligo di riscatto che si concretizzerà solo a condizione che il club andaluso si qualifichi alla prossima Champions League.

Potrebbe dunque giungere al termine una storia iniziata ben cinque anni fa, iniziata con entusiasmo e via via andata peggiorando a causa della notevole regressione tecnica del giocatore, sempre più impalpabile e discontinuo se non addirittura dannoso.

Al Milan andranno 21-22 milioni di euro più bonus: una plusvalenza in ogni caso, essendo Suso arrivato a parametro zero. Al suo posto potrebbe arrivare un giovane esterno destro belga, Alexis Saelemaekers, classe ’99 in forza all’Anderlecht.

Per lui il club di Bruxelles ha già rifiutato un’offerta da 6 milioni del Reims e una da 7.5 del Friburgo: la richiesta è di 10-15 milioni. Abbastanza cara, come da tradizione, la bottega dell’Anderlecht, ma di questo giocatore si parla molto bene e qualcosa lo ha fatto intravedere allo scorso Europeo Under-21.

Dovesse tramontare questa pista, si resterebbe in Belgio per tentare l’assalto ad Adnan Januzaj, esterno destro fisicamente fragile e poco affidabile che sarebbe il caso di lasciare alla Real Sociedad.

