Calciomercato Milan: spunta ipotesi scambio Andersen-Paqueta col Lione! Benevento su Duarte e Krunic, via Pobega ?

Il Lione continua a non mollare Lucas Paquetà, il centrocampista del Milan infatti è il pallino di mercato dei francesi.

Paquetà fa gola al club d’oltre alpe e secondo il portale francese Telefoot in casa Olympique si sta lavorando ad uno scambio che porterebbe in rossonero Joachim Andersen.

Il difensore danese ha faticato nella scorsa stagione a mettersi in mostra con la maglia dell’OL e per riscattarsi e rilanciare la sua carriera avrebbe voglia di cambiare aria. Il Milan potrebbe essere il club giusto, con i rossoneri che già nella scorsa stagione avevano messo gli occhi sul difensore all’epoca alla Samp e che poi completò il suo trasferimento al Lione.

Pioli ha un ottimo ricordo del calciatore ex Sampdoria ed i francesi spingono proprio su questo punto visto che non sono disposti a pagare i 25 milioni richiesti dal Milan per lasciar partire Paquetà.

A Milanello intanto si lavora anche nello smaltire la rosa. Il Benevento di Pippo Inzaghi avrebbe messo gli occhi sul difensore brasiliano Leo Duarte e sul centrocampista bosniaco Rade Krunic. I sanniti hanno voglia di stupire tutti quest’anno ed il DS Foggia avrebbe puntato i due calciatori rossoneri per puntellare ulteriormente la rosa a disposizione di Inzaghi. Per entrambi si parla di un prestito secco con opzione di riscatto in caso di permanenza in massima serie dei giallorossi.

L’ultima voce di mercato riguarda Tommaso Pobega. Il talento rossonero è stato tra i protagonisti nello scorso campionato di serie B riuscendo a mettersi in luce con i nero-verdi del Pordenone. Il centrocampista è reduce dal prolungamento di contratto con il Milan fino al 2025 ed i rossoneri hanno voglia di puntare tanto sul classe 1999. Non in questa stagione però. A Milanello sono dell’idea infatti di lasciar maturare ancora un altro anno il ragazzo prima di integrarlo a pieno regime in squadra e cosi si sarebbe proposto lo Spezia per accaparrarsi (in prestito) il giovane calciatore. Anche il Lecce ha fatto un passo in avanti per lui, ma l’intenzione di Paolo Maldini è quella di lasciar crescere il ragazzo in una formazione di massima serie.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS