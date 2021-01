Calciomercato Milan: sprint Barcellona per Calhanoglu

Il giocatore turno, in scadenza questa estate, fa gola a molti top club europei e il Barcellona pensa al possibile colpo.

Hakan Calhanoglu: Milan o Barcellona nel suo futuro?

La situazione di Hakan Calhanoglu potrebbe iniziare a spaventare la dirigenza rossonera. Il trequartista turco ha passato le ultime settimane lontano dai campi da gioco a causa della sua positività al Covid-19, ma le preoccupazioni riguardo il talento rossonero, sono tutte incanalate su quando, e come, imbastire l’incontro con l’agente riguardo il suo rinnovo.

Calhanoglu, quest’anno, sembra essere tornato a livelli simili a quelli ammirati in Bundesliga con la maglia del Bayer Leverkusen ed è anche grazie all’arrivo di Pioli che oggi, il turco, può essere valutato come un giocatore di grande importanza per la tattica del Milan.

Eppure, il suo contratto non è ancora stato rinnovato e, probabilmente, si inizierà a parlare subito dopo la finestra del mercato di gennaio. Il turco ha dato massima priorità al Milan ma è ovvio che i club d’Europa stanno monitorando assiduamente la situazione.

L’attuale numero 10 del Milan è, infatti, diventato l’ultima tentazione del Barcellona, specialmente del candidato alla presidenza Victor Font.

I catalani vorrebbero dare le chiavi tecniche del centrocampo blaugrana al turco ed è ovvio che l’interessamento di un club di tale blasone possa far piacere al giocatore coinvolto.

L’idea di Hakan Calhanoglu e del suo agente sarà, comunque, aspettare l’offerta del Milan e sperare di rimanere in Italia; ma il Barcellona ha sicuramente l’appeal e la disponibilità economica per convincere il turco a cambiare aria.

