Calciomercato Milan: sondaggi per Iago, Bustos e Pezzella, proposti Bravo e Silva

Il Milan ha incontrato gli agenti di Pezzella della Fiorentina, Iago dell’Augsburg e Bustos dell’Indipendiente, mentre sono stati proposti lo svincolato Claudio Bravo e Antony Silva dell’Huracan

La nuova stagione è ricominciata per il Milan, che attenderà con ansia il possibile avversario del 17 settembre, primo turno del preliminare di Europa League.

L’intenzione del duo Paolo Maldini e Federick Massara è regalare una squadra quasi completa a Stefano Pioli, che per il momento potrà contare solo sul rientrante Tommaso Pobega, che ha rinnovato fino al 2025 e si giocherà la sua permanenza in ritiro in queste prime settimane.

Ormai, non ci sono più dubbi sui programmi per il calciomercato del Milan, che dovrà acquistare un portiere, un centrocampista e un giocatore offensivo per completare la rosa, che potrebbe registrare gli arrivi di un terzino destro, un difensore centrale, un terzino sinistro, un altro centrocampista e un attaccante in caso di qualche cessione.

In attesa dell’annuncio del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, per il quale è stato trovato l’accordo sulla base di 6 milioni di euro, più 1 milione di bonus, Maldini sta provando a convincere il Chelsea e il Real Madrid ad accettare le proposte di prestito con diritto di riscatto per Tiemouè Bakayoko e Brahim Diaz, mentre il Brescia ha rifiutato l’offerta ufficiale per Sandro Tonali.

Oggi, però, Massara e Maldini hanno incontrato Martin Ariel Guastadisegno, procuratore di German Pezzella, difensore centrale classe ’91 della Fiorentina, per il quale la richiesta è di circa 15 milioni di euro. Il nazionale argentino è un obiettivo per i rossoneri, ma solo in caso di addio di uno tra Mateo Musacchio e Leo Duarte.

Inoltre, la dirigenza del Milan ha incontrato anche Stefano Castagna, che ha il mandato in Italia di Iago, terzino sinistro classe ’97 dell’Augsburg, fattibile in caso di addio di Diego Laxalt, e Fabricio Bustos, esterno offensivo classe ’96 dell’Indipendiente, idea low cost.

Infine, con l’addio di Pepe Reina, i rossoneri sono alla ricerca di un nuovo portiere, un nuovo numero 12. Il primo nome è sempre Asmir Begovic, ma il Bournemouth non ha ancora aperto ad una possibile rescissione del contratto, diversamente dall’Huracan, che ha proposta il paraguayano Antony Silva, mentre piace anche lo svincolato Claudio Bravo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS