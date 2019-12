Calciomercato Milan: si lavora per rinforzare la difesa, si pensa a Todibo e Fofana dal Saint-Etienne

Già al lavoro i dirigenti del Milan per rinforzare la squadra in vista di gennaio: se sul fronte Ibrahimovic non sembrano esserci scossoni, uno dei reparti da rinforzare è sicuramente la difesa, visti anche l’infortunio di Duarte e la condizione di Mattia Caldara, sempre più oggetto misterioso dello spogliatoio rossonero.

Uno dei nomi più caldi è sicuramente quello di Jean-Clair Todibo, diciannovenne difensore centrale del Barcellona. Difensore molto fisico, bravo nel gioco aereo e dotato di buona tecnica individuale (può essere impiegato da mediano), vanta un paio di presenze nel Barcellona e anche nella nazionale francese under 20. Il calciatore ha una clausola rescissoria di 150 milioni e il Barcellona vorrebbe almeno 25 milioni per lasciarlo partire.

L’ altro nome caldo è quello di Wesley Fofana, difensore francese classe 2000 del Saint-Etienne. Ha esordito in Ligue 1, collezionando 5 presenze con la maglia dei biancoverdi. Il giocatore è già seguito in Premier, con West Ham e Newcastle che hanno puntato gli occhi su di lui. Il Milan ci pensa e attende sviluppi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA