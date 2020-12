Calciomercato Milan: sfida alle inglesi per De Roon

Uno dei maggiori talenti della Dea potrebbe definitivamente abbandonare Bergamo entro la fine di questa stagione. Si tratta di Marten De Roon, punto fermo nel centrocampo ideato da Gasperini, ormai da alcuni anni in squadra. Il giocatore olandese compirà a breve 30 anni e potrebbe decidere di cambiare aria e salutare il club bergamasco.

De Roon festeggia in maglia atlantina – fonte: profilo Twitter De Roon

Sul giocatore ci sono forti interessamenti in Italia, ma non solo. Alcune sirene provenienti dalla Premier League potrebbero attirare De Roon fuori penisola.

Rimanendo in Italia, il Milan ha mostrato grandissimo interesse per il giocatore. I rossoneri stanno progettando la rosa per il prossimo anno (forse con una grande competizione europea da affrontare?) ed il nome dell’olandese pare essere in cima alla lista dei dirigenti del Milan. Nel reparto di centrocampo, mentre Tonali, Bennacer e Kessie dovrebbero essere confermati senza problemi, Krunic, invece, non ha per niente convinto e potrebbe lasciare il club a fine stagione. Marten De Roon non ha bisogno di presentazioni, è un punto fermo dell’Atalanta, sempre utile e funzionale ai meccanismi tattici di gioco imprescindibile anche per la costruzione della manovra offensiva.

Tali prestazioni così convincenti e continue hanno attirato anche alcune big europee, soprattutto in Premier, come detto. Su tutte, il Tottenham ed il Manchester City pare abbiano fatto capolino, intenzionate a portare l’olandese tra le loro fila. Il Milan però appare pronto a fronteggiare questa evenienza, determinato a formulare un’offerta definitiva all’ Atalanta per De Roon prima della fine di questa stagione, lasciando poi all’olandese la possibilità di scegliere come meglio crede la squadra dove poter continuare la sua carriera.

Nelle ultime ore anche il Barcellona ha mostrato interesse per l’atlantino, come conferma il quotidiano spagnolo “As”. I catalani sono guidati da Ronald Koeman, ex C.T. proprio dell’Olanda, dove De Roon ha sempre ben figurato. Dopo l’arrivo di Pjanic nella scorsa sessione di mercato, potrebbero decidere di ripescare nuovamente nel campionato di Serie A.

A prescindere dalle pretendenti, la valutazione del giocatore non è bassissima. I dirigenti della Dea lo valutano intorno ai 35 milioni di euro, cifra non semplice da sostenere (per un giocatore prossimo ai 30 anni), anche per i grandi club del vecchio continente, soprattutto in questo periodo.

Insomma, quella del futuro di De Roon sarà sicuramente una delle vicende più interessanti delle prossime sessioni di mercato.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS