Calciomercato Milan: scelto Begovic, idea Scamacca

Il Milan sembra aver scelto il successore di Reina: potrebbe essere il portiere del Qarabag Asmir Begovic. Per l’attacco è spuntato il nome di Gianluca Scamacca.

Reina sta per firmare con l’Aston Villa e i rossoneri stanno cercando un secondo affidabile per Donnarumma, questo si sapeva già.

Dopo vari nomi, sembra che l’uomo giusto sia il classe ’87 Asmir Begovic, gigante bosniaco (198 cm) di proprietà del Bornemouth, in prestito per sei mesi al Qarabag e ora nuovamente in Premier League con la squadra rossonera, guarda caso.

Il trentaduenne non si espone, ma sembra che la trattativa sia in discesa. Dovrebbe guadagnare 500.000 euro per sei mesi.

Begovic è noto soprattutto per un gol realizzato in Premier League poco più di sei anni fa con la maglia dello Stoke City: proprio all’alba del match contro il Southampton il bosniaco beffò il collega Boruc direttamente da calcio di rinvio entrando nel Guinnes dei primati per la rete dalla distanza più ragguardevole di sempre (ben 92,6 metri!)

Per quanto riguarda l’attacco, il nome adesso in voga è quello del giovanissimo attaccante dell’Ascoli Gianluca Scamacca, ventunenne che si sta mettendo in mostra nell’attuale torneo cadetto con 6 gol in 15 partite.

Alto 1.95, sembra una punta agile e con buona tecnica, ma si sa che le valutazioni spesso sono frettolose. Le doti comunque sembrano esserci.

Al momento, però, è solo una voce e non è stata ancora imbastita nemmeno una trattativa. Solo un sondaggio, quindi. Ogni discorso verrà aperto solo dopo la cessione di Piatek.

