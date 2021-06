Calciomercato Milan: ipotesi scambio James Rodríguez-Leão! Piacciono Isco, Yazici e Damsgaard

Ipotesi di mercato davvero suggestive per il Milan. Possibile uno scambio tra Rafael Leão e James Rodríguez. Il colombiano è in uscita così come anche il portoghese e potrebbero entrambi rientrare nella trattativa. Altri giocatori che piacciono sono Isco del Real Madrid così come anche Yusuf Yazıcı del Lille e Mikkel Damsgaard della Sampdoria.

Anche il Milan comincia a muoversi sul mercato. Dopo l’addio di Hakan Çalhanoğlu che a zero è andato all’Inter, i rossoneri pensano anche al mercato in entrata. Per il ritorno in Champions League, è necessario rinforzare la squadra. In particolare, Stefano Pioli vorrebbe chiedere qualche giocatore giovane e di tanta fantasia. Paolo Maldini e Frederic Massara sono all’opera per accontentare il tecnico.

La prima grande suggestione del Diavolo sarebbe uno scambio che coinvolge Rafael Leão. Il giocatore dell’Under 21 portoghese potrebbe lasciare il club di Milanello e potrebbe rientrare in una trattativa riguardante James Rodríguez. L’attaccante dell’Everton, con il ritorno di Carlo Ancelotti al Real Madrid, non vorrebbe rimanere a Liverpool. L’agente Jorge Mendes lo ha proposto al Milan che starebbe pensando seriamente al cambio con il proprio attaccante.

Milan, Isco per il dopo Çalhanoğlu

Per il colombiano, l’Everton chiede una cifra attorno ai 15 milioni ma l’ingaggio del giocatore, di 9 milioni all’anno, resta un ostacolo. Lo scambio potrebbe, quindi, ammortizzare la spesa. Altro nome per i rossoneri è Isco del Real Madrid. Lo spagnolo sarebbe il nome perfetto per sostituire Çalhanoğlu. Il suo contratto è in scadenza nel 2022 ma Carlo Ancelotti non ha intenzione di tenerlo. La cifra chiesta dai Blancos è di 25 milioni di euro. Il Milan ci pensa.

Altra idea per il centrocampo riguarderebbe un altro turco: Yusuf Yazıcı del Lille. Campione di Francia, il giocatore ha fatto molto bene. I tifosi rossoneri lo ricorderanno sicuramente per la tripletta a San Siro in Europa League. I rapporti tra i due club sono ottimi e potrebbe intavolarsi una trattativa. Un nome “italiano” che piace al Milan è quello di Mikkel Damsgaard.

Damsgaard-Milan, c’è anche l’Inter

Il danese della Sampdoria è sicuramente uno dei gioiellini della Serie A. Il classe 2000 ha incantato con la maglia blucerchiata e sta disputando anche un ottimo Europeo. Non ci sono ancora trattative in corso ma il Milan sembra davvero interessato al giocatore. Non è da escludersi anche l’inserimento dell’Inter che seguiva l’ex Nordsjaelland già da tempo.

