Calciomercato Milan, saltato Kaio Jorge: obiettivo Muani, alternativa Antiste

Sembrava tutto pronto per poter accogliere finalmente Kaio Jorge a Milano ma il pressing bianconero per il giocatore brasiliano sembra aver destabilizzato del tutto il Milan che ora, necessariamente, dovrà andare a cercare altrove il famigerato terzo attaccante (si punta su un giovane) da affiancare ad Ibra e Giroud.

Massara e Maldini, però, non sono impreparati su questo fronte tant’è vero che si parla già di altre due punte interessanti, entrambe provenienti dal campionato francese sulle quali il Milan è pronto a puntare fortemente.

Stiamo parlando di Randal Kolo Muani e Janis Antiste.

Muani con la maglia del Nantes – fonte: profilo Twitter Nantes

Muani è un attaccante francese (nel giro della selezione U21), classe 1998, attualmente al Nantes con il quale ha disputato una discreta stagione del massimo campionato transalpino, mettendo a referto 10 goal e 9 assist totali. Si tratta di una punta piuttosto fisica, alta e veloce palla al piede con buone qualità viste sui colpi di testa. Oltretutto rappresenterebbe una scelta “economica” per le casse rossonere: si dovrebbe chiudere per 9-10 milioni di euro. Senza dimenticare che il suo contratto con il club francese è in scadenza nel 2022.

Per trovare l’alternativa a Muani non ci si sposta molto, si va a Tolosa. Anche per Janis Antiste, classe 2002 attualmente proprio al Tolosa, non c’è ancora un vero e proprio interessamento concreto ma il profilo del calciatore farebbe sicuramente comodo per poter far rifiatare i vari titolari rossoneri in avanti.

Antiste esulta con il Tolosa – fonte: profilo Twitter Ligue 2

Antiste ha avuto modo di mettersi in mostra con la propria squadra nello scorso campionato di Ligue 2 (la serie B transalpina) e la Coppa di Francia, collezionando 8 goal totali e 4 assist. Il suo prezzo si aggirerebbe sui 3 milioni di euro, sperando eventualmente che si tratti di un investimento che con il tempo possa essere ampiamente ripagato, o almeno così sperano i vari supporters rossoneri.

Il quasi certo allontanamento di Kaio Jorge, quindi, non blocca il mercato del Milan, pronto nei prossimi giorni a mettere nero su bianco delle trattative per dei nuovi giovani talenti.

