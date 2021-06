Calciomercato Milan: Romagnoli al Barcellona per Junior Firpo? Trattativa per Marin

Secondo i media spagnoli, il Barcellona si sarebbe inserito per Alessio Romagnoli. Il capitano del Milan finirebbe in uno scambio con Junior Firpo, terzino dei catalani. Intanto, piace anche Razvan Marin del Cagliari e l’agente del giocatore era a Milano per parlare con l’entourage rossonero.

Si muove qualcosa in casa Milan. Dopo il terremoto creato per Gianluigi Donnarumma che passa al PSG, potrebbe esserci un altro scenario clamoroso. A poter lasciare il club del Diavolo potrebbe essere proprio il capitano rossonero, Alessio Romagnoli. Il contratto del difensore scade tra un anno e non sembrano ancora esserci cenni di intesa per un possibile rinnovo.

Ma dalla Spagna, infatti, arriva una bomba clamorosa. Secondo quanto riportato dal celebre quotidiano Mundo Deportivo, ad inserirsi per Romagnoli sarebbe il Barcellona. L’agente del giocatore, Mino Raiola, avrebbe pretese piuttosto alte. Si parla di un ingaggio netto di 3,5 milioni a stagioni, una cifra che potrebbe essere spropositata per il Milan.

Milan, Romagnoli verso la Spagna

Non sono da escludere gli ottimi rapporti tra Mino Raiola e Joan Laporta, presidente del Barcellona. Il club blaugrana, tra l’altro, è proprio alla ricerca di un buon difensore. Il profilo dell’ex Roma piace tantissimo data anche la partenza di due pedine della difesa come Samuel Untiti e Clément Lenglet. Il Milan vorrebbe ricavare da questa trattativa una cifra che si aggira almeno sui 15 milioni.

Il Barcellona, però, potrebbe pensare a qualche contropartita da inserire. Tra i sacrificabili si pensa a Junior Firpo, difensore che piaceva già in passato al Milan. Il terzino sinistro ha però pretendenti anche all’estero tra cui PSG, il Manchester United ed il Tottenham. Intanto, il club di via Aldo Rossi pensa alla proposta ma l’intenzione sarà quella di trattenere il difensore di Anzio ancora nel capoluogo lombardo.

Altra pista interessante porterebbe a Razvan Marin del Cagliari. Il giocatore rossoblù interessa molto al Milan e Paolo Maldini e Frederic Massara hanno avuto incontro coi sardi, nella giornata di ieri, per parlare del rumeno. La dirigenza rossonera, tra l’altro, avrà anche un incontro con l’agente del giocatore, Fali Ramadani, per discutere meglio del suo assistito.

Migliori Bookmakers AAMS