Calciomercato Milan: Rodriguez e Krunic vicini al Torino. Piace anche Calabria, in orbita Siviglia e Betis

Il Maestro Marco Giampaolo non dimentica Milano e cerca souvenir a prezzi d’occasione per ricordare il luminoso periodo rossonero e provare a replicarlo a Torino.

Gli alfieri del tecnico abruzzese in terra piemontese potrebbero essere Ricardo Rodriguez, Rade Krunic e Davide Calabria, pronti al gran sacrificio per lui. Meno pronti i tifosi del Torino, che pare stiano già invocando oscuri demoni intrappolati nell’oltretomba più profondo da millenni. E non a caso Torino è una delle città più magiche d’Europa (non inteso come bellezza).

Rodriguez sarebbe il nuovo terzino sinistro al posto del partente Cristian Ansaldi, Krunic rafforzerebbe il centrocampo e Calabria si giocherebbe un posto sulla destra con Lorenzo De Silvestri. Giampaolo devo però sollecitare Urbano Cairo: il terzino destro da lui ambito piace anche su entrambe le sponde di Siviglia.

Lo svizzero e il bosniaco, invece, sarebbero molto vicini a vestire la gloriosa casacca granata, ma quel simpatico birbantello di Cairo non sembra disposto a spendere il dovuto (12-13 milioni in tutto) e vorrebbe uno sconto almeno sul laterale. Tirchieria o preoccupazione? Ancora non è dato saperlo.

Con i quattro soldi che arriveranno grazie alla riconoscenza del Maestro il Milan proverà a rinforzarsi a sua volta. Ci riuscirà? Boh!

