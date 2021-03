Calciomercato Milan: ritorno di fiamma per Milinkovic Savic

Il campionato di Serie A è fermo per la sosta nazionali ma questo non vuol dire che le varie società di club rimangano con le mani in mano, anzi. Questo periodo è certamente utile per poter pianificare le future mosse di calciomercato, da mettere in pratica in estate.

Quello di cui parliamo oggi è un vero e proprio ritorno di fiamma. Il Milan, infatti, sembrerebbe interessato a portare in squadra il centrocampista serbo Milinkovic Savic, da diverso tempo ormai alla Lazio di Inzaghi.

Milinkovic Savic, 26 anni, dal 2015 alla Lazio – fonte: profilo Twitter Lazio

Anche due anni fa ci furono contatti tra le due squadre in questione, anche se tenuti quanto più nascosti possibile, ma non si arrivò ad un accordo decisivo per poter far muovere il serbo.

Ora la situazione pare essere cambiata, soprattutto nella compagine rossonera.

La possibilità di qualificarsi alla prossima edizione di Champions League è più concreta che mai, salvo scivoloni imprevisti e clamorosi, ed il Milan vuole e deve farsi trovare pronto per questo grande ritorno calcistico nell’Europa che conta.

I dirigenti di mercato rossoneri si stanno muovendo in questa direzione ed il profilo del serbo biancoceleste sembra fare davvero gola, anche se il percorso per averlo potrebbe essere più tortuoso del previsto.

Milinkovic Savic alla Lazio ha sempre dato il suo contributo (non poche volte ha anche indossato la fascia di capitano), diventando negli anni uno dei pezzi pregiati dell’intero collettivo guidato dal tecnico Simone Inzaghi.

Il Presidente Lotito, persona molto furba sotto questo aspetto, ha già blindato da tempo il proprio centrocampista, il cui contratto con la Lazio scadrà, infatti, nel mese di luglio 2024.

Fonte: profilo Twitter Lazio

Ma la società tiene aperta la porta per poter comunque ricevere, ed eventualmente trattare, le varie offerte che potrebbero arrivare per il classe 1995 serbo.

Quel che è certo è che Milinkovic Savic costa, e parecchio. Si parla di una possibile valutazione da 80 milioni di euro per lui, cifra che il Milan potrebbe anche decidere di sopportare qualora ci sia davvero la volontà di portare in rossonero il centrocampista.

Le altre pretendenti, per il momento, rimangono alla finestra (Inter, Juve e Real Madrid su tutte).

