Calciomercato Milan: riscattati Florenzi e Messias con sconto

Calciomercato Milan, vicini i riscatti di Junior Messias e Alessandro Florenzi: per entrambi si prevede un piccolo sconto.

Il Milan è pronto a calare i primi colpi ufficiali del proprio calciomercato estivo. Più che di nuovi acquisti veri e propri, si tratta di conferme: Junior Messias e Alessandro Florenzi, che verranno entrambi riscattati, rispettivamente da Crotone e Roma.

L’esterno d’attacco, trentuno anni compiuti a gennaio, si è rivelato essere un’ottima risorsa per la panchina della squadra rossonera: con cinque gol e due assist messi a referto nel corso di questa stagione, il brasiliano ha contribuito alla conquista dello Scudetto, risultando particolarmente decisivo nel finale di campionato, quando il suo rendimento ha cominciato a salire, convincendo Pioli ad inserirlo stabilmente tra i titolari.

La dirigenza rossonera ha intrapreso i contatti col Crotone per discutere il riscatto di Messias e, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe riuscita a strappare uno sconto ai calabresi. Dei 5,5 milioni inizialmente previsti per rilevare l’intero cartellino dell’attaccante, il Milan si troverà a pagarne 4,5, risparmiando di fatto un milione di euro sul costo totale del giocatore.

Florenzi bacia lo Scudetto conquistato col Milan. Foto dal profilo Instagram del giocatore

Un altro riscatto sul quale la dirigenza del Milan sta lavorando è quello di Alessandro Florenzi. L’esterno, prelevato dalla Roma in prestito oneroso per l’equivalente di un milione di euro, verrà ora riscattato per altri 2,8 milioni, rispetto ai 4,5 pattuiti la scorsa estate.

Per lui, due gol in maglia rossonera, la permanenza al Milan rappresenta una conferma importante, visto che all’estero non è riuscito, indossando le maglie di Valencia e PSG, ad esprimersi come avrebbe voluto. La squadra campione d’Italia conferma dunque alcune delle proprie pedine. Sebbene non titolarissimi, Florenzi e Messias rivestono un ruolo importante nelle gerarchie di Pioli.