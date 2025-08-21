Calciomercato Milan: Rayan nel mirino, ma tutto dipende dal futuro di Chukwueze

Rayan - Stadiosport.it

Il Milan continua a lavorare senza sosta per completare la rivoluzione offensiva richiesta dal nuovo tecnico Massimiliano Allegri. Dopo aver già definito diverse operazioni in entrata e in uscita, i Rossoneri restano alla ricerca di nuovi rinforzi in attacco e, secondo quanto riportato da Sky Sport Italia, avrebbero messo gli occhi sul giovane talento brasiliano Rayan, attualmente al Vasco da Gama. Tuttavia, l’eventuale assalto al classe 2006 sarebbe legato alla possibile partenza di Samuel Chukwueze.

L’obiettivo principale del Milan resta Victor Boniface: l’attaccante nigeriano del Bayer Leverkusen è vicino ad approdare a Milano con la formula del prestito con opzione di riscatto fissata tra i 30 e i 32 milioni di euro. Nonostante ciò, la dirigenza non intende fermarsi e continua a valutare altri profili in grado di aumentare la qualità e la duttilità del reparto offensivo.

Tra questi spicca appunto Rayan, 19 anni, già considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio brasiliano. Dotato di grande velocità e tecnica, il giocatore del Vasco da Gama può essere impiegato sia a destra che a sinistra, ma anche come punta centrale in un attacco a tre. In patria è già visto come un astro nascente e con la Nazionale Under-20 del Brasile ha collezionato 10 presenze e 2 gol. Il suo contratto con il Vasco scade a dicembre 2026, il che offre al club brasiliano una posizione di forza nelle trattative.

Per ora non ci sono stati contatti ufficiali tra Milan e Vasco da Gama: si tratta più di sondaggi esplorativi, con la dirigenza rossonera pronta a muoversi soltanto nel caso in cui si concretizzasse l’uscita di Chukwueze. La cessione dell’esterno nigeriano libererebbe spazio sia nella rosa sia sul monte ingaggi, permettendo un nuovo investimento su un talento giovane e di prospettiva.

Intanto, sul fronte delle uscite, il Milan ha già completato la partenza di Noah Okafor, ceduto al Leeds United per 21 milioni di euro complessivi tra parte fissa e bonus.

Se Rayan dovesse approdare in Serie A, Allegri si ritroverebbe tra le mani un calciatore capace di saltare l’uomo, creare superiorità numerica e dare nuove soluzioni tattiche a un reparto offensivo in piena trasformazione. Il Milan, però, aspetta: il futuro di Chukwueze sarà decisivo per sbloccare ogni possibile sviluppo.