Calciomercato Milan: preso Pellegrino

Il Milan ha scelto il difensore centrale: arriva dall’Argentina ed ha il passaporto comunitario! Ecco tutti i dettagli

Otto acquisti e ancora non è finita. C’è una rosa da completare tra un terzino sinistro, un difensore centrale e una punta, al di là delle cessioni.

Infatti, il Milan vuole fare le cose in grande. Basta lasciare il “servizio a metà”: se deve essere rivoluzione, rivoluzione sia.

L’obiettivo è arrivare tra le prime quattro senza sforzi, senza i patemi d’animo dell’anno scorso, magari tornando a lottare fino alla fine per lo Scudetto.

Certo, ci sono ancora tanti esuberi da piazzare: il primo è Fodè Ballo-Tourè, per il quale c’è una trattativa in corso con il Werder Brema; poi, Divock Origi, che vuole solo il ritorno in Premier League, da dove sarebbe arrivato il sondaggio del West Ham; infine, Mattia Caldara, che sembra impossibile piazzare per l’ingaggio elevato.

A questi bisogna aggiungere le situazioni legate a Lorenzo Colombo, che vuole giocare di più e, pare, nelle ultime ore sia il Monza in pole position, e la volontà di registrare un’altra plusvalenza importante con uno tra Rade Krunic, per il quale il Fenerbahçe non è mai andato oltre ai 7 milioni di fronte alla richiesta di 12, e Alexis Saelemaekers, cercato da Villarreal e Betis Siviglia, per il quale si chiede più o meno la stessa cifra.

Ecco il sostituto di Gabbia: acquistato l’argentino Pellegrino!

Eppure, il Milan aveva già liberto un posto in difesa con la cessione in prestito di Mattia Gabbia. E’ vero che c’è, appunto, il rientrante Caldara, ma è fuori rosa e si tratta con l’Hellas Verona o si proverà a rescindere il contratto.

Pellegrino – Stadiosport.it

Nelle ultime ore, però, i rossoneri hanno deciso di puntare definitivamente su Marco Pellegrino, classe 2002 del Platense.

Nelle prossime ore è prevista la chiusura dell’operazione con il presidente del club argentino, Sebastian Ordonez, giunto in Italia per incontrare gli uomini mercato del club meneghino.

Sarà un’operazione da circa 3 milioni di euro, più 2 milioni di euro di bonus e una percentuale sulla rivendita futura, probabilmente intorno al 10%, di fronte alla richiesta iniziale del pagamento della clausola di rescissione pari a 5 milioni di euro da parte del Platense.

Battuta la concorrenza della Sampdoria per Pellegrino, che è mancino, ha il passaporto italiano e non occuperà, quindi, l’ultimo slot libero in rosa.