Calciomercato Milan: trattativa per Pezzella! Kaio Jorge per gennaio?

Il Milan è sulle tracce di Giuseppe Pezzella, difensore del Parma. Con la retrocessione degli emiliani, i rossoneri sperano nell’ennesimo colpo per la difesa. Dopo l’acquisto di Olivier Giroud, potrebbe esserci un altro attaccante per il Diavolo. Si tratta di Kaio Jorge del Santos che continua ad essere nei radar del club.

Il Milan ha deciso di non fermarsi in questo calciomercato estivo. I rossoneri sono sicuramente tra quelli più proliferi della Serie A. Con i ricavi anche della qualificazione in Champions League, il Milan sta completando una squadra per essere ancora più competitivo. Lo scorso anno i rossoneri tenevano testa all‘Inter per la lotta dello scudetto ma diversi KO hanno impedito che il sogno continuasse.

Stefano Pioli non vuole la coperta corta. Ogni reparto, infatti, dovrà essere riempito dai sostituti. Il primo di tutti è la difesa, in particolare sulle fasce. Il Milan sulla sinistra ha un grande giocatore come Theo Hernández ma il tecnico vorrebbe qualche uomo in più per farlo rifiatare. Per sostituire il francese, dunque, si parla di Giuseppe Pezzella, giocatore del Parma.

Milan, contatti per Pezzella. Kaio Jorge possibile anticipo

Per il laterale napoletano, il Milan starebbe già avviando i contatti. Pezzella non partirà con i crociati per il ritiro estivo ed il suo futuro non sarà in Serie B. Su di lui c’è anche la Lazio di Maurizio Sarri così come anche il Porto. Per il classe 97, quindi, il Milan si sta muovendo cautamente. Per l’attacco, il grande colpo Olivier Giroud potrebbe non essere l’unico.

La società, di fatto, starebbe pensando ad un giovane talento brasiliano. Si parla di Kaio Jorge del Santos con cui ha collezionato 75 presenze e 15 gol. Il giocatore ha 19 anni ed in patria è definito come uno dei nastri nascenti del calcio. Sulle sue tracce c’era anche il Napoli ma il Milan potrebbe saltare la concorrenza. In realtà, si pensava all’attaccante per un possibile mercato invernale a gennaio ma potrebbe esserci un’anticipazione da parte del Diavolo.

Con il classe 2000, si andrebbe a formare un pacchetto offensivo niente male. Così facendo, Pioli potrebbe rotare i diversi attaccanti in tutte e tre le competizioni che il Milan dovrà affrontare.

Migliori Bookmakers AAMS