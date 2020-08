Calciomercato Milan: offerta ufficiale per Tonali, accordo con il Real Madrid per Diaz, vicinissimo Bakayoko

Come evidenziato in conferenza stampa dai dirigenti, il Milan effettuerà un mercato mirato per rinforzare la rosa nei reparti al momento “zoppicanti” e per allargare le rotazioni.

In tal senso sono fondamentali gli accordi raggiunti per portare a Milanello Brahim Diaz e riportare Tiémoué Bakayoko.

Il primo, spagnolo classe ’99, è un trequartista di cui si parla molto bene sebbene abbia fin qui racimolato poche presenza. Certo, ha militato nel Manchester City e nell’ultima stagione ha giocato al Real Madrid, club proprietario del cartellino, ma è una grossa incognita. E il fatto che lo fosse anche Theo Hernandez non è sintomo che possa accadere di nuovo che un presunto “scarto” del Real Madrid sia in realtà un giocatore fortissimo.

Tutt’al più si può nutrire, qui sì, qualche dubbio sul fisico: 171 cm per nemmeno 60 kg. Praticamente come Samu Castillejo. Essendo destro anche lui, si creerebbe una catena di destra rapida, ma molto poco fisica, il che non è un bene.

Per quanto riguarda le cifre, esse saranno rese note più in là. L’accordo con i madrileni c’è, ora vanno sistemati i dettagli con l’agente; arriverà in prestito con diritto di riscatto.

Trequartista, dunque, ma anche ala. Che sia Diaz il giocatore tanto cercato per completare la catena di destra del 4-2-3-1 di Stefano Pioli? Inoltre potrebbe anche far rifiatare Hakan Calhanoglu al centro.

Bakayoko, invece, lo conosciamo. Autentica sorpresa del Milan di Rino Gattuso, carburò molto lentamente per poi prendere posto in mediana senza più lasciarlo e oggi aiuterebbe Ismael Bennacer a centrocampo evitandogli il lavoro sporco e portandogli via tanti cartellini gialli.

L’accordo con il Chelsea c’è: prestito oneroso a cifra ancora non definita e diritto di riscatto fissato a 30 milioni.

Infine, torna di moda Sandro Tonali: il club rossonero ha ufficialmente offerto la stessa cifra dell’Inter, sul giocatore da mesi, ossia 30 milioni più bonus, ma ha proposto un prestito oneroso con diritto di riscatto, mentre Massimo Cellino vuole solo l’obbligo. L’Inter, invece, soddisfa le richieste ed è in pole position.

